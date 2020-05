Brutal 'zasca' de Mercedes Milá a TV3 por diferenciar entre España y Cataluña: "¡Qué manía tenéis!" Ecoteuve.es 11:11 - 1/05/2020 0 Comentarios

La presentadora se queja del comentario que hizo el conductor del programa

Mercedes Milá participó en el programa de TV3 Planta Baixa, presentado por Ricard Ustrell, para hablar de su programa Scott y Milá, de Movistar+, y hablar de otras cuestiones, como el confinamiento por el coronavirus.

Todo iba bien hasta que el conductor del programa preguntó a Milá su opinión sobre la gestión de la crisis sanitaria y diferenció entre España y Catauña.

"¿Cómo has vivido la gestión política de esta crisis en España y en Cataluña?", preguntó Ustrell. "Qué manía tenéis de considerar a Cataluña fuera de España, tío. Es algo que no puedo entender", espetó Mercedes Milá.

"Será España y también Cataluña, todo junto. Es como si dijeras en España y en Murcia, en España y en Andalucía", prosiguió la presentadora. El conductor trató de explicarse: "Es justo lo que he dicho, España y también Cataluña". "Lo has dicho haciendo una diferencia. A mí no me gustaeso".

Milá critica que el gobierno de Cataluña ataque al gobierno central

El presentador, no obstante, continuó explicándose y sí distinguió entre la gestión del gobierno central y la del gobierno de Cataluña. "Son dos gestiones diferentes".

"Te voy a decir una cosa Ustrell, una vez que la situación de alarma se generaliza, la cuestión es encontrar el camino para tomar decisiones rápidas para una población en peligro es muy difícil, sea cual sea el gobierno", expuso Mercedes Milá.

"Si tengo que poner algún 'pero' es que decidieron intervenir tarde. Creo que disponían de información para haber establecido antes el estado de alarma. Aunque entiendo perfectamente que económicamente era muy complicado" (...) "el equilibrio era muy complicado", expuso Mercedes Milá.

"Cuando pase todo y se pueda analizar, será el momento de pedir las responsabilidades", dijo Milá. En cuanto a Cataluña, la presentadora reconoció que "lo hizo muy bien al principio" pero lamentó que haya "atacado" al gobierno central en cuanto ha podido.