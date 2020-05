"¿Quieren hacerme callar?": Pablo Motos, pillado sin mascarilla, explica los motivos Ecoteuve.es 10:15 - 1/05/2020 0 Comentarios

Fue fotografiado a la salida de su casa, antes de subir al coche del programa

Pablo Motos, firme defensor del uso de la mascarilla obligatoria para prevenir el contagio de coronavirus, ha sido fotografiado sin ella a las puertas de su casa. El presentador puso sobre la mesa este asunto en El Hormiguero de este jueves y se hizo varias preguntas al respecto.

"¿Ha venido un fotógrafo a pillarme a la puerta de mi casa? ¿Quién ha mandado ese fotógrafo? ¿Cuál es la intención? ¿Desacreditarme? ¿Intimidarme? ¿Hacerme callar?", dijo el presentador de Antena 3.

Acto seguido, explicó por qué no llevaba mascarilla en ese momento, en los pocos metros que separan la puerta de su casa del coche en el que viaja hasta el plató de El Hormiguero.

"Hay que llevar mascarilla y debería ser obligatoria", se reafirmó Motos. "Yo siempre hago lo mismo para no saltarme ningún paso. En el bolsillo derecho de la cazadora llevo un pañuelo para abrir el pomo de la puerta. Miro que no haya nadie -hoy he visto unos niños y me he vuelto a meter- para no cruzarme. Luego subo al coche de mi conductor. Ahí me pongo guantes y mascarilla porque ya estoy en contacto con otra persona. Cuando acaba el programa hago lo mismo: llego a mi casa, me quito la ropa y me ducho", relató.

"Yo solo espero que el fotógrafo llevara mascarilla", bromeó Motos. "Teniendo en cuenta que en los dos metros que hay desde la puerta hasta el coche me están haciendo fotos, yo pido perdón y me pondré mascarilla", concluyó.