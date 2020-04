Víctor Sandoval se derrumba en 'Sálvame': "Mi madre está agonizando, morirá hoy o mañana" Ecoteuve.es 30/04/2020 - 18:42 0 Comentarios

El colaborador cuenta que su progenitora, de 92 años, está en cuidados paliativos tras superar el COVID-19

Víctor Sandoval se ha derrumbado este jueves en Sálvame cuando Carlota Corredera le ha preguntado por el estado de salud de su madre. "Mi mamá se está muriendo. Está agonizando desde hace una semana", ha dicho sin rodeos el colaborador, que reaparecía en el programa tras unas semanas de ausencia.

Su progenitora, de 92 años, se encuentra en estado crítico tras haber superado el coronavirus. "Dar negativo en el PCR no quiere decir que ese bicho no te destroce por dentro", ha dicho Sandoval afirmando que está ingresada en paliativos en el hospital San Rafael de Madrid. "Esperamos que muera hoy o mañana ya".

Víctor, cuyo padre falleció hace dos meses, ha contado que él y sus hermanos llevaron a su madre al hospital porque había dejado de comer, pero que no tenía síntomas. Tras un primer negativo y ver que tenía los "pulmones destrozados", los médicos le hicieron una segunda prueba en la que, ahora sí, su progenitora dio positivo en COVID-19.

"Cuando lo supe me quede afónico, perdí la voz. Tuve un shock emocional porque yo no podía salir de casa. Le cogí miedo a salir a la calle, que me iba a infectar. Estaba infectado", ha dicho. "Ayer le pusieron la máquina. Cuando mi hermana me dijo que mi madre tenía las pulsaciones más bajas me entró un ahogo... Me falta el aire, es como si se muriera algo por dentro".