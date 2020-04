Susanna Griso explica la lesión que ha sufrido por hacer deporte en casa Ecoteuve.es 30/04/2020 - 17:13 0 Comentarios

La presentadora comenta que hace ejercicio con una máquina de remo

El confinamiento por el coronavirus ha obligado a trasladar a las casas los entrenamientos deportivos que habitualmente se realizaban en los gimnasios. Susanna Griso también ha querido mantenerse en forma durante estas semanas en su domicilio, aunque hace unos días tuvo un problema.

La presentadora de Espejo público ha explicado que suele practicar remo con una máquina plegable que tiene en casa, una afición que se está popularizando mucho y que también practica, entre otros, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.

"Tengo una máquina de remo y no sé lo que he hecho... porque he estado siete días con una contractura", ha comentado Griso en su programa ante un entrenador personal.

"Yo os reivindico mucho, porque conmigo no ha sido seguro", ha dicho la presentadora, que se lesionó el hombro. "Me han dicho que lo he podido hacer mal y que por eso me he lesionado", ha contado.