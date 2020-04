Marta López se someterá al polígrafo y Alexia Rivas deja temporalmente 'Socialité' Ecoteuve.es 30/04/2020 - 15:53 0 Comentarios

"Que me pongan los cables", dice la colaboradora: "Confío en Conchita y en mí"

Alexia Rivas se ausentará unos días de su programa por prescripción médica

El culebrón de Alfonso Merlos tiene pinta de alargarse en el tiempo. Este sábado se escribirá otro capítulo en Telecinco, cuando Marta López se siente en el plató de Sábado Deluxe.

La colaboradora se someterá al polígrafo de Conchita para aclarar las dudas que rodean a su relación con Alfonso Merlos y todo lo que ha pasado tras descubrirse a Alexia Rivas en casa del periodista en el famoso vídeo.

"Yo acabaría con todo esto, pero sé dónde estoy trabajando y lo que ha generado y a mí no me importa sentarme en el Deluxe y que me pongan los cables", ha dicho Marta López en Ya es mediodía.

"No voy a vetar ninguna pregunta", ha apuntado la colaboradora, que está muy segura de que sus respuestas no faltarán a la verdad. "Confío en el polígrafo, confío en Conchita y confío en mí", ha dicho.

Alexia Rivas deja temporalmente 'Socialité'

Por otra parte, Alexia Rivas deja temporalmente Socialité, el programa de Telecinco donde trabaja como reportera. Lo hace por prescripción médica tras acudir, según Look, a urgencias hace unos días debido a la tensión que la situación le ha provocado.