Pillada a Terelu "sin maquillaje" y guiño de María Teresa Campos a Pedro Sánchez en su llamada a 'La resistencia' Ecoteuve.es 12:09 - 30/04/2020 0 Comentarios

La hija de la presentadora apareció en pantalla sin percatarse de que ya estaba en directo

María Teresa Campos fue la invitada de La resistencia, ahora rebautizada como Lo que la verdad importa, en la noche de este miércoles. La videollamada con David Broncano, y en la que también estaba Candela Peña, empezó con la aparición estelar de Terelu sin que se percatara de que ya estaban en directo.

"Mira, Terelu. Cuando sepa mañana que se la está viendo así, sin maquillar, se va a agobiar", bromeó mientras la hija de la presentadora ejercía de técnico. "Lo sé porque ha dicho antes 'no me he maquillado". Al escuchar el comentario, Terelu se tapó la cara y desapareció del plano. "Es la hija informática", dijo Broncano.

"Tienes de las mejores imágenes de webcam que hemos visto estos días. Estás perfecta, bien peinada, iluminada, el fondo ideal...¡Da gusto verte!", saludó él a lo que ella respondió: "Me confiné antes de que lo dijera el Gobierno. Terelu me ha traído a su casa para vivir a sus órdenes. ¡Aquí no entra ni Dios!".

El guiño de María Teresa Campos a Pedro Sánchez

Ya más seria, María Teresa habló sobre la crisis sanitaria: "Creo que ningún país del mundo estaba preparado para esto que nos ha llegado, por lo que no me parece bien intentar sacar un rédito político en este momento". "En este caso la ideología no tiene que ser más que una: que nos salvemos todos".

Además, la veterana presentadora lanzó un piropo al presidente del Gobierno: "Bienaventurados los mártires, que de ellos será la gloria. Se lo dedico a Pedro Sánchez porque quiero y me da la gana". Además, añadió lo siguiente en defensa del socialista: "A mí me parece muy bien que las cosas se lleven al Parlamento, pero al que le ha caído la china es a los que están ahora y no sabemos qué habrían hecho los otros".