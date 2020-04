Sonoro 'zasca' de Pablo Motos a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias cuando menos lo esperaban Ecoteuve.es 30/04/2020 - 9:48 0 Comentarios

El presentador comenzó hablando de los antivacunas: "¿Qué pasa con ellos?"

Pablo Motos continúa al frente de El Hormiguero con una edición especial, adaptada a los tiempos de confinamiento por el coronavirus. Como es habitual en los últimos días, el presentador comenta algunos temas relacionados con la pandemia y aprovecha para mandar algún recado a los dirigentes políticos.

Este miércoles, Motos quiso arrancar con una pregunta directa. "¿Qué pasa ahora con los antivacunas? ¿No la quieren?", planteó. "Que no se la pongan, ¿no?", dijo. "Seguro que piensan que el coronavirus se lo han metido en una vacuna...", comentó, entre risas, una de las hormigas.

"Los antivacunas no se la pueden poner", bromeó Pablo Motos. "Es como si el presidente del Gobierno dice que no se fía de alguien y luego le nombra vicepresidente...", espetó el presentador, en alusión a las palabras que Pedro Sánchez dijo sobre Pablo Iglesias antes de sentarle en el Consejo de Ministros. "Bueno, no quería hablar de esto", añadió después.

"El plan de desescalada no lo entiende ni Los Losbos de Boom"

Más tarde, y siguiendo con el habitual tono del programa, Motos puso sobre la mesa las medidas que el Ejecutivo para volver a la 'normalidad'. "El Gobierno ha anunciado un plan de desescalada por fases que no lo ha conseguido entender ni Los Lobos de Boom".