El "miedo" de Jorge Javier tras los insultos de una vecina: "Tenemos que vivir en concordia y con libertad"

El presentador, "inquieto", habla de la "tensión" que ha producido el confinamiento

Jorge Javier ha hecho este miércoles un llamamiento a la concordia y a la tolerancia en estos tiempos de coronavirus, dos días después de estallar contra Antonio Montero y su discurso de VOX en pleno debate del culebrón de Alfonso Merlos: "Este programa es de rojos y maricones".

El presentador ha confesado que tiene "miedos anticipatorios" a que la "tensión" generada por el confinamiento explote de alguna forma una vez que acabe. Esta reflexión la ha hecho a raíz de los mensajes que le empezó a mandar una vecina "que lo mínimo que me ponía era lameculos, de ahí para arriba", tras su entrevista a Irene Montero en el Deluxe.

"Yo le ponía: 'pero por favor, si no tenemos ninguna confianza para que usted y yo me hable de esta manera, que no la conozco de nada", ha dicho compartiendo después con la audiencia lo que pensó este domingo: "Ostras, a ver si cuando pase todo esto, porque, claro, ahora mismo estamos todos metidos en casa, se va a armar la revolución que yo me voy a tener que ir de esta casa".

"Es que no podemos vivir así, tenemos que ser capaces de que cada uno piense lo que le dé la gana, sin ofender al otro, pero vivir en concordia, con libertad y sin miedo", ha seguido diciendo. "Se me había pasado por la cabeza ' a ver si ahora me vienen a hacer... No, no. He decidido quedarme porque es el sitio de mi vida y me encanta".

Jorge Javier ha declarado que está "inquieto por lo que pueda pasar" porque "el clima y la tensión es tan grande por estar encerrados, que esa tensión tiene que salir por algún sitio". El presentador también ha mencionado que los aplausos a los sanitarios se están mezclando con las caceroladas contra el Gobierno.