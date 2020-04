Cazan sin pantalones al hijo del actor Christopher Reeve en una videollamada de televisión Ecoteuve.es 29/04/2020 - 13:07 0 Comentarios

Will Reeve, hijo del fallecido actor Christopher Reeve (Superman), trabaja como periodista en la cadena ABC. El reportero ofreció desde su casa una serie de datos sobre el coronavirus para el programa Good Morning America, uno de los más famosos de la televisión en EEUU. Hasta ahí, todo bien si no fuera porque iba sin pantalones.

El plano que mostraba la videollamada casera solo mostraba la parte superior de su cuerpo. Will Reeve iba perfectamente ataviado con camisa y americana. El programa fue cuando los rótulos inferiores desaparecieron y el plano se abrió un poco.

Los espectadores pudieron ver que Will Reeve iba sin pantalones y la imagen, como es lógico, no tardó en hacerse vital. El reportero se lo tomó con humor y reaccionó bien en las redes sociales. "Espero que todo el mundo tuviese la risa que necesitaba", dijo. Luego lo explicó un poco más: "Intentando ser eficiente, me preparo para una rutina de ejercicio después de Good Morning America, pero quizás lo hice demasiado temprano esta mañana. El ángulo de la cámara con amigos, familiares y muchos desconocidos me han hecho pensármelo dos veces. Cualquier truco de costura de esas personas que usan cinturón y pantalones en videollamadas en casa es bienvenido. Ahora toca volver al trabajo con pantalones".

