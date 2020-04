Ana Rosa Quintana: "No tiene sentido poder ir a la terraza con tu hermano y no a su casa" Ecoteuve.es 12:11 - 29/04/2020 0 Comentarios

Pedro Sánchez "se lió muchas veces durante las respuestas de los periodistas"

"Tenemos muchísimas incógnitas y vamos a intentar resolverlas". Ana Rosa Quintana ha abordado este miércoles las dudas que surgieron después de que Pedro Sánchez anunciase el plan de desescalada, con cuatro fases que arrancan a partir del lunes 4 de mayo.

La rueda de prensa, algo confusa, dio para muchos comentarios y quejas en las redes sociales. "Se lió muchas veces durante las respuestas de los periodistas", ha opinado Ana Rosa Quintana.

"La desescalada es necesaria porque la gente no aguanta más en su casa", ha apuntado la presentadora, aunque ha planteado las dudas que le han surgido tras conocer el plan del Gobierno.

"Cuando dijo que podías ir a la terraza con tu hermano y no a su casa, no tiene sentido", ha dicho. "Igual es porque en la terraza lo pueden controlar y en casa no. No lo sé", ha expuesto.