Hugo rompe su relación con Ivana en 'Supervivientes' ¿con ella embarazada en el reality? Ecoteuve.es 29/04/2020 - 11:01 0 Comentarios

La concursante argentina, muy preocupada por su estado en la isla

La gala de este martes de Supervivientes 2020: Tierra de nadie ofreció a los espectadores un doble bombazo relacionado con la situación sentimental de Hugo e Ivana. El uruguayo decidió romper su romance con la argentina y ésta ha hecho soltar las alarmas al creer que se ha podido quedar embarazada de su ya exnovio en la isla.

Desde hace varios días, Hugo e Ivana han demostrado su frialdad y distanciamiento en los Cayos Cochinos y durante este fin de semana, el concursante ha sorprendido a todos al tomar una decisión radical con su chica. "No sé si te acordaras que te dije que si una persona no me encanta, no estoy con ella y que si veía cosas que no iban bien, no iba a forzar. Están pasando cosas que no he hacen bien a ni ti ni a mí", le empezó diciendo él a través de la valla que divide las zonas de la playa en las que se encuentran.

Poco a poco, Hugo fue preparando el terreno hasta finalmente comunicarle su deseo: "No sabía que iba a haber cosas que nos diferenciaran tanto. Sé que es una putada para ti y para mí. Pero siendo egoísta por primera vez en mi vida...", concluyó confirmando que quería dejarlo con ella.

"Yo estaba dispuesta a aguantar lo que hubiera que aguantar pero te respeto", respondió Ivana entre lágrimas antes de volver a desahogarse con sus compañeros. "Puedo tener mil defectos pero cuando le digo que le quiero y le amo, lo digo de verdad", le decía a Rocío Flores.

En plató, Adara quiso echar un capote a su ex y aseguró que Hugo le daba "mucha pena" porque se ve que está "supertriste y en bucle". Más tarde, la madrileña celebraba incluso que el padre de su hijo se salvara de la expulsión. "Se me ha removido algo (...) se merece una segunda oportunidad", afirmó.

¿Está Ivana embarazada de Hugo Sierra?

El drama de Hugo e Ivana podría ser más complejo de lo que parece después de que ella dejara en el aire la posibilidad de estar embarazada del uruguayo. La argentina informó a su compañero que estaba preocupada porque no le había venido la regla, por lo que estaba sopesando pedir a la organización del reality un test de embarazo para salir de dudas.

Durante la gala, Carlos Sobera ofreció a la concursante esta posibilidad si así lo necesitara. En plató, Nagore soltó una bomba final de la que no quiso dar más detalles. "Ya ha habido alguna superviviente que ha vuelto aumentando la familia", concluyó entre risas sin hacer alusión a ningún exconcursante del reality. Con Hugo salvado, la expulsión de este jueves se decidirá entre Avilés, Barranco y Jorge Pérez.