Risto Mejide acusa a Joaquín Prat de hacerle una "emboscada" y recomienda ver 'Zapeando' Ecoteuve.es 29/04/2020 - 10:51 0 Comentarios

El presentador cree que fue víctima de una "encerrona" de sus compañeros de cadena

Mal ambiente en los pasillos de Mediaset. Risto Mejide se ha quejado de la actitud de sus compañeros de Cuatro al día, el programa que se emite a continuación del suyo, por tenderle una "emboscada", cuando el lunes, al dar paso a Joaquín Prat, provocaron un encuentro entre Risto y Javier Negre, que arrancó el programa con Prat.

Risto Mejide comenzó su espacio del martes inapetente. "Encontraréis mejores ofertas a esta hora. Estoy seguro que Zapeando hace un excelente programa. Enhorabuena. Soy muy fan de lo que hacéis. Es muy necesario Zapeando", dijo. "También está Sálvame".

Lea también: Risto, contra el Gobierno: "¿Denunciar las chapuzas es ser un facha?"

"No tengo ningunas ganas de presentar el programa. Me habría quedado en mi casa, como estoy, pero haciendo otras cosas. Si estoy aquí es por mis compañeros, por toda la gente que sigue haciendo este programa que no se merece que les deje colgados, y vosotros que lo estáis viendo", continuó.

"Unos presuntos compañeros me montaron una emboscada"

Risto Mejide explicó que el lunes, "durante una hora y media, denunciábamos, investigábamos, interpelábamos al drama que está ocurriendo en las residencias de ancianos de nuestro país". "Cuando ves al día siguiente lo que más ha interesado es un rifirrafe de lo más absurdo, con un tipo que aspira a ser youtuber...", dijo el referencia a su 'encuentro' con Javier Negre.

"Cuando ves que das paso a Cuatro al día y que unos presuntos compañeros me han tienen que montar una emboscada de ese tipo para ver si rascamos dos o tres puntos más", se lamentó, "definitivamente el equivocado soy yo".

Lea también: "Habló de putas la tacones": Risto responde a Javier Negre

Risto también se quejó de que Cuatro destacase ese momento en redes sociales, en vez de otros contenidos. "Ayer me pillé un puteo bastante bestia, lo puse así en las redes y lo repito aquí: Estoy hasta la polla de esto, de que lo más comentado sea lo más idiota. Estoy hasta la polla del ruidito que me ponéis cada vez que digo algo. Aun así, por lealtad a mis compañeros y porque creo en ese contenido, lo vamos a seguir dando".

Risto y Joaquín Prat, cara a cara

La queja que manifestó Risto Mejide al inicio del programa la repitió al final, cuando habló con Joaquín Prat al dar paso a su programa. "Aplaudo cada punto de share que habéis crecido de manera pública y privada. He aplaudido y he sonreído cuando desde programas de tu productora han promocionado tu programa y no el mío...", comenzó Risto, posiblemente en referencia a El programa de Ana Rosa o Ya es mediodía. "No sonreí tanto cuando me ponían de vuelta y media en ese programa y no les llamaban la atención", continuó. "Ayer me vi en una encerrona. Sé reconocer una emboscada cuando la veo. Me sé defender solito. Yo soy leal a este programa, a la cadena y a la gente que nos ve. Agradecería que hubiera respeto", pidió Risto a Prat.

"Yo te respeto, como tú a mí. Admiro tu profesionalidad. No hicimos ninguna encerrona, teníamos a Negre, le saludé y creo que fuiste tú el que te dirigiste a él. Desconozco las guerras que puedas tener con él y no me interesan. Entrasteis en el cuerpo a cuerpo y yo lo detuve", se defendió Joaquín Prat.

"Si algún día algún colaborador dice algo malo de ti, lo primero que hago es que decirle que se dé una vuelta y respetar. Sólo espero que la gente hagan las cosas como las hago yo", continuó Risto Mejide. "Tomaré buena nota. Si tienes algún conflicto con él, llévale a tu programa y lo solucionáis. No hubo encerrona porque esa no era la intención", aseguró Joaquín Prat, pero Risto no se dio por convencido, al contrario. "Ingenuidades, pocas. No tiene que ver contigo, seguramente con la directora de tu programa o de tu productora", insistió Risto. "Yo me partiré la cara por la profesionalidad de todos que hacemos este programa", concluyó Prat.