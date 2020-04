Pablo Motos: "El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que han vuelto a meter la pata" Ecoteuve.es 29/04/2020 - 0:06 0 Comentarios

Reclama que las mascarillas sean obligatorias en vez de recomendables

Pablo Motos analizó este martes, en El Hormiguero, el plan de desescalada que horas antes había detallado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El presentador de Antena 3 hizo un llamamiento a la audiencia para que actúe con responsabilidad cuando llegue el momento de salir a la calle.

"El coronavirus no se ha ido", advirtió Pablo Motos. "Entramos en una situación de riesgo porque la economía no aguanta más. Tenemos que salir y convivir con el virus. La única opción que tenemos es el cuidado individual. Si no, nos volverán a confinar", explicó el presentador, advirtiendo que cada uno tiene que ser responsable para que la situación sea mejor.

Motos también aprovechó para recordar que la mascarilla debería ser "obligatoria". "No recomendable" ni "altamente recomendable", como lo calificó Pedro Sánchez este martes. "El orgullo de Pedro Sánchez le impide decir que han vuelto a meter la pata y que las mascarillas tienen que ser obligarlas", expuso, aunque no duda de que acabará imponiéndose como una obligación. "Su orgullo le impide decir que es obligatoria, que la cagaron y que la tiene que llevar todo el mundo", prosiguió el presentador, que explicó que una mascarilla evita que las gotas de saliva de una persona puedan caer en otra.

Pablo Motos también comentó con Cristina Pardo las últimas cifras de los test que se han realizado en España. El presidente aseguró que es el octavo país del mundo, pero con las cifras en las que se sumaban los test PCR y los test rápidos. "Somos el 17 si contamos como contamos los demás", apuntó Motos.