Ferreras estalla contra Rafael Hernando tras difundir un bulo: "Le pierde la bilis" Ecoteuve.es 28/04/2020 - 19:46 2 Comentarios

El senador del PP compartió una imagen de una celebración islámica como si fuera actual

Nueva pullita de Antonio García Ferreras a Rafael Hernando. Al rojo vivo ha repasado este martes una serie de fake news con la colaboración de Newtral, entre los que se encontraba el bulo difundido por el senador del PP de Almería y secretario tercero de la mesa del Senado en España.

"El que fue portavoz en el Congreso... no es mala gente, pero no lo puede evitar, le pierde la bilis. Rafa Hernando diciendo 'fijénse, no dejan celebrar misas en este país y los musulmanes, fijénse la que montan en España'. Era un bulo, era un fake", ha dicho el presentador para dar paso a Lorena Baeza para que diera los detalles de la información.

Lea también: La reacción de Ferreras ante el lío del Gobierno por la polémica salida de los niños a la calle

"Es un tuit [que ya borró] en el que usaba una fotografía muy concreta para hablar de esa diferencia de trato", empezaba explicando la periodista. "Decía que si eres católico no puedes ir a la iglesia y te prohíben la Semana Santa, pero que si eres musulmán puedes salir incluso en manifestación sin la distancia de seguridad, sin guantes".

"Para ilustrar todo esto subía a ese tuit una imagen donde sí se ve una concentración con la que acusaba al ministro Marlaska de permitirlo", ha proseguido. "Termina este tuit diciendo 'es vergonzoso y no es fake', pero sí es porque esa fotografía parte de un vídeo que ni siquiera es de este año, tampoco del pasado, es de 2018".

Ferreras, de Hernando: "No es mala gente, pero le pierde la bilis"

"Todas esas personas musulmanas están celebrando en nacimiento del profeta Mahoma, algo que ocurrió en Valencia", añadía Baeza, mientras Ferreras apostillaba: "A ver, que era una imagen antigua, bastante antigua".

"Horas después, Rafa Hernando ha hecho una rectificación también a través de Twitter. Ha comentado que la fotografía no era actual y pedía disculpas, eso sí, con mención al Gobierno diciendo que ellos nunca piden perdón aunque sus errores cuesten miles de vidas", ha dicho la periodista parafraseando a Hernando.

"Madre mía... Que no estaba la comunidad musulmana montando nada en las calles. Que no es verdad", ha zanjado Ferreras para dar carpetazo al asunto.