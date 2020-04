"No pienso que la vida me debe nada, más bien, al revés": la entrevista póstuma de Michael Robinson Ecoteuve.es 28/04/2020 - 13:02 0 Comentarios

Movistar+ homenajea al comentarista, fallecido a los 61 años a causa de un cáncer

Michael Robinson, conocido exfutbolista, comentarista y presentador de Movistar+, ha fallecido a causa del cáncer que padecía. Estuvo luchando durante más de un año contra la enfermedad hasta el último minuto del partido.

Hace unos días, Michael concedió una entrevista a su equipo de Informe Robinson para mostrar su agradecimiento por las muestras de cariño recibidas:

"Yo tengo absolutamente todo. A mí me ha llovido la suerte. Tengo 61 años, amando y siendo amado. No cabe en la vida de 61 años tanta felicidad, tanta fortuna y buena suerte como tengo yo. Si de fortuna y suerte se tratara, tengo 130 años. No pienso que la vida me debe nada, más bien, al revés", dijo el comentarista. Estas declaraciones las emitirá Movistar+ en un informativo especial a las 14.00.

"Me siento parte de España, me siento en deuda con un país en el que no nací, que no me conocía y me dejó invadir sus salones durante 30 años", confesó Michael Robinson.

Movistar+ ha programado una programación especial en homenaje a su legado que emitirá durante todo este martes, 28 de abril:

11:55h Informe Robinson: 'El Liverpool de Fernando Torres', con una presencia de Michael en el estadio y en el equipo de su vida.

12:20h Informe Robinson: Seve, la leyenda continúa

12:40h Informe Robinson 10 años: una película que recoge lo mejor de esta década de historias ligadas a la vida y al deporte.

14:00h Informativo Especial. La cadena emitirá aquí unas declaraciones que Robinson concedió hace unos días al equipo de su programa.

16:00h La mirada de Robin. Michael Robinson recuerda con su genuina mirada los momentos cumbres de LaLiga desde que él empezó a comentar partidos

16.30h Serie de Informe Robinson elegidos por el equipo que ha dirigido Michael Robinson.

20:30h Especial informativo.

22:00h Especial Informe Robinson.

23:00h Último partido narrado por Michael Robinon | UEFA Champions League: Liverpool 2-3 At.Madrid 11/3/2020.