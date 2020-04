El último gol que cantó Michael Robinson: el tanto de Morata que eliminó a su Liverpool de la Champions en Anfield

El mundo del fútbol hoy llora más que nunca por la muerte de Michael Robinson, la inconfundible voz del fútbol durante treinta años, después de medio año de lucha contra un melanoma. Pese a ello, el inglés luchó partido a partido, como diría el Cholo, y peleó hasta el pitido final.

El destino quiso que el último partido que comentara desde la cabina fuese el choque de vuelta de octavos de final de Champions Liverpool-Atlético de Madrid disputado el 11 de marzo en su Anfield y que dio la clasificación a los rojiblancos en la prórroga. El gol de Álvaro Morata fue el último que cantó.

Lea también: Carlos Martínez llora la muerte de su inseparable Michael Robinson: "You'll never walk alone"

Robinson se despidió, sin saberlo, de su estadio, el campo que le vio jugar con la camiseta red durante dos temporadas y con la que ganó una Copa de Europa en 1984 (trofeo que casi pierde en el aeropuerto de Roma). Además, sería la última vez así que escuchara a su afición entonar la mítica melodía del You´ll never walk alone.

We're deeply saddened by the passing of former player Michael Robinson, aged 61.



The thoughts of everybody at Liverpool Football Club are with Michael's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Michael. pic.twitter.com/o8Zu3hjICc