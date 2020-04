Durísima respuesta de Vox a Jorge Javier Vázquez con un demoledor ataque Ecoteuve.es 28/04/2020 - 11:28 2 Comentarios

"No se puede enterrar pero se permite a millonarios progres hacer telebasura"

"Emites con una concesión pública, la misma con la que silenciaste una violación"

Vox ha contestado con dureza a Jorge Javier Vázquez después del alegato que el presentador hizo este lunes en Sálvame. "Este programa es de rojos y maricones", dijo para callar a Antonio Montero, cuando estaba haciendo una crítica a Pablo Iglesias a raíz de la polémica de Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas.

"Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura", ha escrito Vox en su cuenta oficial de Twitter.

"Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo", ha seguido el mensaje.

Es indignante que a los españoles se les impida enterrar a sus muertos en familia y sí se permita a millonarios progres hacer tele basura.



Jorge Javier, tu programa se emite gracias a una concesión pública, la misma concesión con la que silenciaste una violación en directo. pic.twitter.com/WImHL0GIxM — vox_es (@vox_es) April 27, 2020

Bronca histórica en 'Sálvame': "Este programa es de rojosy maricones"

La pelea en Sálvame comenzó cuando el programa criticó a Merlos por saltarse el confinamiento y por su "doble moral". En ese momento, cuando el debate ya empezaba a tomar un tono político por la ideología de Merlos, Montero aprovechó para poner sobre la mesa a Pablo Iglesias.

Lea también: La encerrona de Jorge Javier a Alfonso Merlos para provocar su encuentro con Marta López

"¿Pero qué no podemos hacer si teníamos a Pablo Iglesias que decía no se qué y ahora vive en un chalet que alucinas? ¿Quién le ha pasado factura? ¿Qué pasa? ¿Que la derecha no puede poner los cuernos?". Ahí comenzó una batalla que llevó a Jorge Javier a perder los papeles, con un tono nunca visto en Sálvame.

"¿Tú no ves nunca a este señor? ¡Estaba hablando del estado de alarma cuando le salió la tía en bolas! Por favor... Estoy hasta las narices que se diga ha hecho mal y salgáis a decir: 'Y este más'. Enseguida has nombrado a Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Qué tiene que ver? ¿Le ha puesto él a la tía o qué? ¿O Irene Montero? ¿Y el chalet de Galapagar? ¿Qué tiene que ver el chalet de Galapagar?", le preguntaba indignado.

"¡Señores! ¡Esto es Vox! ¡Esto es Vox! Es acojonante"

"¡Este programa es de rojos y maricones! Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en este programa. Declaración de principios, esto es este programa y quien no lo quiera ver, que no lo vea", decía irónico Jorge Javier mientras Antonio Montero pedía ahora que dejaran "la política a un lado". "Me parece perfecto", aceptaba el presentador.

"Vale, entonces no le pidamos explicaciones a este señor por ser de derechas", volvía a insistir el tertuliano mientras todos sus compañeros se llevaban las manos a la cabeza y Jorge Javier se tiraba al suelo. "¡Señores! ¡Esto es Vox! ¡Esto es Vox! Es acojonante. Antonio, sigue hablando porque es lo único que necesitábamos para que esta gente desaparezca del mapa", replicó el catalán.