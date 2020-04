Javier Negre responde sobre el 'Merlos Place': "El Gobierno quiere convertir 'Estado de alarma' en un programa de corazón" Ecoteuve.es 27/04/2020 - 19:23 0 Comentarios

El periodista defiende su espacio en YouTube: "Hacemos mucho daño al Gobierno desmontando sus bulos"

Después de rendir cuentas pendientes con Risto Mejide, Javier Negre ha hablado en Cuatro al día sobre la histórica pillada de Alfonso Merlos con Alexia Rivas en mitad de su programa de YouTube Estado de alarma.

El periodista se ha defendido de las acusaciones que señalan que publicó el polémico vídeo por venganza alegando que no tendió "ninguna trampa" a su compañero Merlos, "una buena persona y un buen amigo", ni que todo esto forme parte de un montaje.

Además, Joaquín Prat ha querido aclarar por su implicación preguntándole lo siguiente: "¿Este sainete afecta o es un torpedo en la línea de flotación de la derecha mediática o en algunos contertulios que forman parte de la derecha mediática de este país?".

"¿Sabes lo que quieren? El Gobierno quiere que me enfrasque en toda esta historia para convertir Estado de alarma en un programa de corazón y de folclore", ha respondido Negre. "Mi programa de YouTube es un programa serio, donde van analistas políticos y económicos y le estamos haciendo mucho daño al Gobierno con sus bulos".

"No digo que el gobierno haya provocado esta situación y haya puesto a una mujer", ha matizado después a lo que Prat ha espetado: "Hombre no, hasta ahí podríamos llegar...". "Esta es la cortina de humo perfecta para que no estemos hablando de que la cifra de muertos que nos ha dicho el gobierno es mentira", ha zanjado Negre.