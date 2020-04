La encerrona de Jorge Javier a Alfonso Merlos en su 'cara a cara' con Marta López: "¿Qué tal está Alexia?" Ecoteuve.es 27/04/2020 - 18:26 0 Comentarios

Los tertulianos se reencuentran en los pasillos de Mediaset tras su escándalo

Momentazo insólito en Telecinco. Cuando creíamos que ya lo habíamos visto todo, Marta López y Alfonso Merlos se han encontrado cara a cara en los pasillos de Mediaset. Todo ello, después de una 'encerrona' de Sálvame al tertuliano, que se encontraba en el plató de al lado, participando en el Todo es mentira de Risto Mejide.

En un momento de la tarde, Jorge Javier le pedía a Marta López que le acompañara a buscar "a una persona". La colaboradora se resistió y después de varias insistencias, decidió ir con el presentador al estudio de Cuatro en el que se encontraba su ya exnovio.

Al término del programa de Risto, Jorge Javier irrumpió en el plató junto a Marta López dejando a Marta Flich y Antonio Castelo con la boca abierta. Merlos se encontraba en la mesa mirando su móvil cuando se dio cuenta de la presencia del presentador de Sálvame junto a su expareja. "No voy a participar de esto", decía rápidamente el tertuliano después de haber sido pillado con una reportera de Socialité, Alexia Rivas, durante una videollamada.

Marta López se vino arriba y decidió aprovechar la situación para lanzarle una pregunta a Alfonso Merlos: "Cuando me has pedido disculpas ¿Me las pides porque he podido imaginarme que me has ofendido o porque realmente me has ofendido?", le dijo al tertuliano, que le respondía que no quería contestar al tiempo que se decidía a abandonar las instalaciones de Mediaset.

Jorge Javier se dispuso entonces a perseguir a Alfonso Merlos hasta las puertas de Telecinco mientras le realizaba una serie de preguntas: "¿Qué recuerdo te queda de Marta?"; "¿Eres feliz?", "¿Qué sientes cuando ves a Marta?", "¿Sales a cenar esta noche?", "¿Qué tal está Alexia?", le soltaba el presentador mientras Merlos sonreía en silencio. "¡Cómo sois! ¡Sois terribles!", se limitaba a decir.