"Este programa es de rojos y maricones": Jorge Javier estalla contra Antonio Montero por el escándalo de Alfonso Merlos Ecoteuve.es 27/04/2020 - 17:13 0 Comentarios

El colaborador de 'Sálvame' comparó al tertuliano con Pablo Iglesias

El polémico caso de Alfonso Merlos está provocando momentos de gran crispación en Telecinco. Este lunes, Jorge Javier Vázquez ha protagonizado un fuerte enfrentamiento con Antonio Montero después de que el tertuliano de Sálvame intentara comparar al tertuliano con Pablo Iglesias tras su escándalo con Marta López y Alexia Rivas.

"¿Pero qué no podemos hacer si teníamos a Pablo Iglesias que decía no se qué y ahora vive en un chalet que alucinas? ¿Quién le ha pasado factura? ¿Qué pasa? ¿Que la derecha no puede poner los cuernos?", decía encendido Montero mientras algunos de sus compañeros salían a responderle.

Lea también: El bofetón encubierto de Patricia Pardo a Alfonso Merlos que todo el mundo aplaude

"Lo que no puedes hacer es dar a entender que las que se han saltado el confinamiento son ellas [Rivas y López] porque lo que has hecho tú es solo abrir la puerta de tu casa. Él también ha roto el confinamiento", recordaba Frigenti, que reprochaba a Merlos su "doble moral" a la hora de acusar a Pablo Iglesias de hacer algo que él mismo estaba haciendo en su domicilio.

"¿Y? ¿Y? Si tenemos un presidente del Gobierno que dice una cosa y hace otra...", decía enfadado Montero llevando el discurso a otro terreno, lo que hizo saltar a Jorge Javier Vázquez. "¡El discurso de Vox aquí no! Aquí podéis debatir de lo que os salga de la peineta, pero los discursos y las mierdas no", aseguraba enfadado el presentador a su tertuliano.

"¿Se le está pasando factura a un señor porque se ha saltado el confinamiento? ¿Es eso?", preguntaba Montero. "La misma factura que se le pasaría al Papa si se descubre que se ha ido de putas. Es lo mismo", defendía el catalán para justificar que lo que se critica es la doble moral de Merlos.

"Me parece muy feo traer esa palabra aquí y menos ante esta señorita", insinuó el tertuliano. "¿Has entendido lo que he dicho? No me toques las narices con los putos discursos de Vox, ya está bien. No voy a pasar por ahí, a tomar por culo ya", decía encendido el presentador.

Jorge Javier: "Este programa es de rojos y maricones"

"Si te saltas, te lo callas. Pero no puedes estar diciendo a la sociedad: Haz esto, haz esto y haz esto y luego cierras la puerta y te ríes de la gente. Luego la gente quiere responsabilidades. Si se hubiese estado callado, nadie estaría diciendo nada", insistió Jorge Javier Vázquez, que cada vez elevaba más el tono con su compañero. "Pero si él estaba callado...", alegó Montero, que hacía que el presentador perdiera aún más los nervios.

"¿Tú no ves nunca a este señor? ¡Estaba hablando del estado de alarma cuando le salió la tía en bolas! Por favor... Estoy hasta las narices que se diga ha hecho mal y salgáis a decir: 'Y este más'. Enseguida has nombrado a Pablo Iglesias. ¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? ¿Qué tiene que ver? ¿Le ha puesto él a la tía o qué? ¿O Irene Montero? ¿Y el chalet de Galapagar? ¿Qué tiene que ver el chalet de Galapagar?", le preguntaba indignado.

"¡Este programa es de rojos y maricones! Quien no lo quiera ver, que no lo vea. Rojos y maricones es lo que hay en este programa. Declaración de principios, esto es este programa y quien no lo quiera ver, que no lo vea", decía irónico Jorge Javier mientras Antonio Montero pedía ahora que dejaran "la política a un lado". "Me parece perfecto", aceptaba el presentador.

"Vale, entonces no le pidamos explicaciones a este señor por ser de derechas", volvía a insistir el tertuliano mientras todos sus compañeros se llevaban las manos a la cabeza y Jorge Javier se tiraba al suelo. "¡Señores! ¡Esto es Vox! ¡Esto es Vox! Es acojonante. Antonio, sigue hablando porque es lo único que necesitábamos para que esta gente desaparezca del mapa", replicó el catalán.