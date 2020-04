Jorge Fernández desvela el capítulo más duro de su enfermedad: "No llegaba la hora de que me curaran" Ecoteuve.es 27/04/2020 - 15:07 0 Comentarios

El presentador de 'La Ruleta de la Suerte' llegó a perder casi 10 kilos

Jorge Fernández ha dado este fin de semana más detalles de la enfermedad que padeció hace unos años. El presentador de La Ruleta de la Suerte, que llegó a ser jugador profesional de baloncesto en la Liga ACB, entró en directo en el Carrusel Deportivo de la Cadena SER, donde reflexionó de lo duro que fue superarla.

El vasco recordó que la dolencia por la que llegó a perder "casi 10 kilos": "Hace tres años tuve un problema", empezó diciendo. "La enfermedad de Lyme, que viene por la picadura de una garrapata", explicó, aclarando que en circunstancias normales no tenía por qué haberle pasado nada, "porque nuestro sistema inmune tiene defensas suficientes para paliar esto". No obstante, "si éste está bajo, como fue mi caso por una mala gestión del estrés, las bacterias salen a la sangre".

Jorge Fernández aseguró que "tardaron mucho en diagnosticar qué tenía": "Se me puso fatal el estómago, tuve muchas hinchazones. No llegaba la hora que me curaran", lamentó. Fue entonces cuando el presentador decidió investigar por su propia cuenta: "Como no daban con ello, empecé a estudiar: fisiología, medicina, enfermedades relacionadas con el sistema inmune... y te das cuenta de que todo tiene que ver", señaló.

"Lo que no me mola mucho de la medicina tradicional es que cada uno se sienta de su sector, el cuerpo humano es mucho más que una cosa determinada como para asociarla a diferentes sectores", confesó antes de desvelar que, por todo esto, tiene "amistad con médicos" y que todos los consejos que aporta en televisión no son infundados. "No me invento nada", sentenció.