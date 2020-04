La espantada de la madre de Hugo tras una gran bronca con Adara en 'Supervivientes 2020': "Es de vergüenza" Ecoteuve.es 27/04/2020 - 13:06 0 Comentarios

La exsuegra de la ganadora de GH VIP cortó la videollamada con Telecinco

El pasado jueves, Adara sorprendió a todos al lanzar un alegato en defensa de su ex, Hugo Sierra, en la última gala de Supervivientes 2020. Sin embargo, la paz ha durado poco en Telecinco y este domingo, durante el debate presentado por Jordi González, la situación se torcía en una conexión en directo con la que fuera su suegra.

Adriana, madre del concursante, intervino a través de videollamada para defender a su hijo. El presentador aprovechó la ocasión para decirle a Adara si quería saludar a la abuela de su hijo. La joven se negó en rotundo a hacerlo. "He intentado que la situación estuviese más tranquila. Ella se dedica a criticar a mi madre y a machacarla en las redes sociales", lamentó la ganadora de GH VIP 7.

Lea también: Elena llama "sucio" a Hugo Sierra por hablar de su exmarido y el propio padre de Adara lo defiende

Adriana se mostró sorprendida entonces porque no entendía cómo Adara no le había hecho llegar esta queja de forma privada. Acto seguido, negaba las acusaciones de su exnuera. En ese momento, ambas se enzarzaron en una espectacular bronca: "No tengo ningún contacto contigo más que el necesario. Es de vergüenza. Yo defiendo a mi madre y a mi sangre. A ti te dolerá tu hijo pero a mi me duele mi madre es que la que me ha parido", decía alterada Molinero.

La madre de Hugo nombró en su alegato a una persona que no era del agrado de Adara, lo que hizo que aumentara el enfado de la joven: "Eres muy mala persona y también se te está viendo la cara", añadía la madrileña mientras Adriana se quitaba los auriculares y cortaba abruptamente la conversación dejando a todos con la palabra en la boca. Más tarde, la exsuegra de Adara volvió a entrar pidiendo disculpas por su espantada.