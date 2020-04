María Patiño y Mila Ximénez responden al ataque de Cristina Seguí tras el 'Merlos Place': "Que se vaya a la mierda" Ecoteuve.es 12:21 - 27/04/2020 0 Comentarios

La cofundadora de VOX arremete contra las periodistas de Telecinco: "Se desfiguran la cara"

El culebrón protagonizado por Alfonso Merlos, Marta López y Alexia Rivas copó el fin de semana en Telecinco haciendo que las audiencias de sus programas se disparasen. Este domingo, Socialité contó con su reportera y con Mila Ximénez, muy crítica con el colaborador de Ana Rosa.

Durante la emisión, la presentadora se hizo eco de un tuit de Cristina Seguí que atacaba tanto a Patiño como a Mila: "No las conozco. Lo único que sé es que no voy a entrar en su mierda de mundo en el que ellas mismas se destrozan la vida y se desfiguran la cara patéticamente con operaciones por un día más de tele. Me dan mucha pena, y no es mi ramo".

Hay que decir que, previamente, la cofundadora de VOX había denunciado que se usara la "vida estrictamente personal de Merlos" para "lincharle públicamente" por criticar la gestión del Gobierno durante esta crisis sanitaria por el coronavirus. Es decir, Seguí cree que detrás de todo esto hay una campaña gubernamental que pretende hundir a la derecha mediática.

Patiño, muy enfadada, respondió de forma inmediata:"Yo admiro profundamente a todos mis compañeros que luchan por la libertad, la verdad y la democracia. Estoy absolutamente orgullosa del género al que represento y que por lo menos logramos entretener a la gente en esta situación", dijo. "Desprecio la gente que utiliza el estado de alarma y al Gobierno cuando se trata de cuernos, solo cuernos".

Muchísimo más directa fue Mila Ximénez: "Pues yo solamente tengo una respuesta a la señora Seguí: que se vaya a la mierda".