"Tu casa era de todo menos una casa confinada": zasca de Esther Palomera a Alfonso Merlos Ecoteuve.es 27/04/2020 - 11:20 1 Comentario

El periodista reaparece en 'El programa de Ana Rosa' tras su escándalo

La periodista Alexia Rivas apareció en ropa interior en un vídeo desde su casa

Alfonso Merlos ha reaparecido en El programa de Ana Rosa tras la tormenta mediática desatada por la pillada que protagonizó hace unos días, cuando la figura de una mujer en ropa interior se coló en la imagen mientras él participaba en un debate político de televisión. Se trataba de Alexia Rivas, reportera de Socialité, y no de Marta López, la colaboradora con la que supuestamente mantenía una relación.

Ana Rosa ha preguntado a Merlos por su situación y el periodista apenas ha hablado sobre el asunto. "Estoy sereno y fuerte, pero disgustado porque, con 30.000 muertos, es incómodo que el centro de atención sea tu vida intima, es incómodo". Aun así, el periodista ha explicado que si Marta López "ha entendido que no he hecho las cosas bien y he tenido actitudes que no son honestas o leales, no me duelen prendas en pedirle disculpas".

Esther Palomera, presente en la mesa de debate en ese momento, ha puesto sobre la mesa el debate sobre el confinamiento y la supuesta incoherencia de las prácticas que Merlos criticaría y las que practica.

"Tu vida me interesa cero, lo que sí me molesta, y después de lo que te ha pasado deberías tener más cuidado, es que apliques esa doble moral de acuerdo a la cual tú criticas ciertos comportamientos que has fomentado. Tu casa parecía cualquier cosa menos una casa confinada", ha espetado Palomera. "Esos comportamientos que tú has criticado en ciertos políticos, tú deberías ser más cuidadoso", ha añadido la periodista.

Merlos, molesto con Palomera por su comentario "improcedente"

Alfonso Merlos, por su parte, ha criticado el comentario por "improcedente". "Yo voy del trabajo a mi casa y de mi casa al trabajo", se ha defendido. "¿Te has saltado el confinamiento?", ha preguntado Ana Rosa Quintana. Merlos lo ha negado. "Yo tengo un permiso para salir y venir a Mediaset y volver. Voy de mi casa al trabajo y del trabajo a casa". En ese sentido, ha dicho que Alexia, la chica del vídeo, estaría viviendo con él. "Es una persona que tb tiene un permiso y se desplaza desde casa al trabajo".

Durante el fin de semana surgieron dudas sobre este asunto porque Alexia dio a entender que está en casa de Merlos desde después de que se decretase el estado de alarma.