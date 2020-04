Cristina Pardo y Esperanza Aguirre se enzarzan en La Sexta: "No me hable de millones que vuelan" Ecoteuve.es 27/04/2020 - 10:59 | 12:01 - 27/04/20 0 Comentarios

La expresidenta de Madrid acusó a la cadena de ser "un medio subvencionado"

Cristina Pardo entrevistó este domingo a Esperanza Aguirre en su programa en La Sexta. La expresidenta de la Comunidad de Madrid reapareció en Liarla Pardo, poco después de haberse recuperado del coronavirus, para defender, por videollamada, su gestión en materia de Sanidad durante el tiempo que estuvo en el poder.

La presentadora y la política acabaron enzarzándose después de que la periodista le preguntara por la privatización de la sanidad madrileña que ejecutó durante los años de su mandato, algo que ha negado rotundamente: "No solamente no hice ni un solo recorte, sino que construí 12 hospitales públicos nuevos", aseguró Aguirre.

"Yo no quería hospitales con habitaciones de 6 camas sino que quería que los públicos tuvieran las mismas ventajas que los privados. Y esos 12 hospitales públicos, gracias a los cuales la pandemia ha ido un poco mejor de lo que podía haber ido, de una habitación individual", se atrevió a defender.

Aguirre acusó al Servicio Madrileño de Salud de "mentir" al denunciar que tras su gestión hay menos profesionales y menos camas, lo que ha influido a la hora de abordar la crisis del coronavirus en la capital: "Todos tienen el tamaño suficiente para duplicar el número de camas. Que no hay suficientes UCIs para hacer frente a la pandemia sí es una realidad", afirmó antes de "felicitar" a Ayuso, Almeida y la ministra de Defensa, Margarita Robles, por la construcción del hospital de campaña en Ifema.

Aguirre contradice al Ministerio de Sanidad

Finalmente, Cristina Pardo quiso preguntar a Esperanza Aguirre por los datos publicados por el Ministerio de Sanidad que desvelan que Madrid es la región que menos gasta en esta materia. Y mientras la presentadora realizaba la pregunta, la entrevistada comenzó a interrumpirle para luego quejarse que no le dejaba hablar. "Si usted no me deja contestar, así es imposible", dijo la política del PP mientras Pardo le informaba de que no había terminado su pregunta.

"Tienen muchos más sanitarios de los que tenían hace diez años. Cuando yo me fui, no solamente no bajamos nunca el presupuesto de Sanidad, sino que construimos 12 hospitales públicos nuevos y 90 centros de salud nuevos, en contra del criterio de PSOE e Izquierda Unida, que decían que no hacían falta", argumentó antes de insistir en que durante su gobierno, nunca recortó en Sanidad.

El zasca de Pardo a Aguirre por "los millones que vuelan"

La entrevista acabó con una tensa bronca después de que Pardo agradeciera a Aguirre su participación en el programa y le señalara que "no pasa nada" por dejarse entrevistar en La Sexta. La 'invitada' aprovechó la ocasión para decir algo "que no iba a gustar" ni a la cadena, ni a ella misma: "A mí esto de que el Gobierno les de 15 millones de euros... A mí los medios de comunicación me parecen que son esenciales, y si en vez de dar 15 millones a repartir en subvenciones, les hubiera quitado 15 millones en impuestos, yo estaría totalmente de acuerdo. Pero eso de que ahora sean unos medios subvencionados no me gusta", alegó mientras dejaba atónita a la presentadora.

Cristina Pardo salió en defensa de su cadena negando el dato que acababa de ofrecer la expresidenta de Madrid: "Aquí no han llegado 15 millones de euros, eso se lo digo. Lo que tiene que hacer usted es leer toda la prensa, no solo alguna prensa. Así usted no tendría que acusarnos de ser un medio subvencionado", aclaró la periodista antes de lanzar un zasca Aguirre por los casos de corrupción en los que se ha visto implicada.

"Y Esperanza, no me hable de millones que vuelan de un sitio a otro de manera arbitraria, que la entrevista iba muy bien", zanjaba antes de despedir la conexión. "Eres la periodista con más tesón que he conocido nunca. Es admirable", reconocía la política.