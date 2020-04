Antonio Maestre ataca a Iker Jiménez y le llama "gurú de la extrema derecha" Ecoteuve.es 18:20 - 26/04/2020 0 Comentarios

Los seguidores del popular presentador de Cuatro salen en su defensa

El periodista Antonio Maestre, tertuliano en diversos programas como La Sexta Noche, ha escrito un polémico artículo que ya se ha convertido en viral en redes sociales por su ataque a Iker Jiménez, a quien llega a calificar como "uno de los gurús de la extrema derecha durante la crisis del coronavirus".

En el texto que Maestre publica en Eldiario.es, el periodista se remonta primero a un programa de Iker Jiménez, que data de 2015, para iniciar su crítica al presentador. "El programa sobre los refugiados puede servir para comprender cómo Cuarto Milenio ha servido como avanzadilla de un mensaje que ahora defiende con total normalidad la extrema derecha y que se ha hecho habitual en partidos como Vox", dice Maestre.

Lea también: Íker Jiménez y Carmen Porter anuncian acciones legales: "Vendrá la batalla judicial"

Más tarde, analiza el papel de Iker Jiménez a la hora de analizar un tema de actualidad como el coronavirus. Hay que recordar que el presentador fue el primero en advertir en su programa Cuarto Milenio la magnitud que podría llegar a tomar la pandemia en España.

"Iker Jiménez se ha convertido en uno de los gurús de la extrema derecha durante la crisis del coronavirus por sus opiniones anticipando la crisis y por ser uno de los que ha difundido con vehemencia sus teorías sobre la correlación entre inmigración masiva y violaciones", escribe Maestre, todo siempre según su óptica y refiriéndose a un programa de Cuarto Milenio del año 2015 sobre la crisis de los refugiados.

Maestre también señala a Iker Jiménez por el "sentimiento antimarxista" de sus programas. Más tarde, apunta: "No creo que Iker Jiménez sea de extrema derecha, simplemente se aprovecha de una simbiosis enriquecedora para ambos. Por eso precisamente sigue defendiendo la tesis de la conspiración en cuanto al origen del virus que a Donald Trump y la Alt-Right norteamericana les sirve como enemigo externo mientras caminan hacia el millón de contagiados. El virus sintético creado por los chinos en su laboratorio de Wuhan".



Sin embargo, y quien haya seguido últimamente a Iker Jiménez lo sabe, el presentador no apuesta por la vía del virus creado en un laboratorio. A través de sus programas, Jiménez plantea todas las teorías y siempre ha hablado de que es un virus animal. Lo que no entiende, como nadie hasta ahora, es cómo ese virus ha saltado a los humanos.

El artículo ha causado un gran revuelo en las redes y ha sido objeto de numerosas críticas, generándose una división entre los que apoyan el tratamiento informativo de Íker Jiménez y quienes lo critican. Los seguidores de Iker han salido en tromba a defender al presentador, recordando que fue el primero que advirtió del coronavirus frente a otras voces, como la del propio Maestre.

El mismo día que Iker Jiménez llevaba expertos a un programa que hablaban de la más que probable pandemia mundial un tal Antonio Maestre escribía esto en Tuiter. Hoy el primero es un fascista que inventa teorías conspiranoicas y el segundo un gran periodista. Todo en orden. pic.twitter.com/iJlS2lKnuC — Sr Huevón™ (@SrHuevon) April 26, 2020