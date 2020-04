Íker Jiménez saca a la luz otro tabú: en España no hay autopsias a los infectados por coronavirus Ecoteuve.es 26/04/2020 - 12:12 0 Comentarios

La falta de autopsias en nuestro país, una de las claves de la magnitud de la crisis sanitaria

En el último programa de Milenio Live, titulado La noche de las emociones, Íker Jiménez y Carmen Porter no solo soltaron la noticia de que han emprendido una batalla judicial por injurias y calumnias, sino que han tratado de nuevo el tema del coronavirus con el doctor José Miguel Gaona, el doctor Tomás Camacho, así como con el pediatra David Andina y el mediático psiquiatra forense José Cabrera.

Uno de los temas más peliagudos que trataron fue el motivo por el que en España no se han hecho autopsias después de más de 20.000 muertes por el nuevo coronavirus SARS-CoV-2. Se dieron varias hipótesis.

El colaborador habitual José Miguel Gaona expuso que una autopsia "es imprescindible. Es conocer qué ha sucedido dentro de ese organismo, porque si no sabes qué ha sucedido, no puedes aplicar el tratamiento adecuado".

"No depender de autopsias extranjeras"

El fisiólogo Camacho se unió a la denuncia de la situación que hizo Gaona: "No es de recibo, sin autopsias clínicas, análisis y estudios histopatológicos no podemos saber qué lesiones provoca el virus y con eso, establecer estrategias terapéuticas. Si esta importante carencia empieza a resolverse, estaremos en condiciones de saber qué es lo que está haciendo este virus, por qué lo hace y qué tratamientos específicos vamos a poder seguir, y no depender de autopsias extranjeras".

"No hay suficientes salas de alto riesgo"

Ante la cuestión de la seguridad del personal forense, Gaona le explicó a Íker Jiménez que "España no tiene suficientes salas de alto riesgo. Se hizo de aquel paciente de Valencia -el considerado paciente cero - no se sabe si accidentalmente o no, pero el Ministerio cortó por lo sano. A veces toman decisiones casi tirando una moneda al aire", aseguró el médico.

"No sabemos a qué nos enfrentamos"

Además, añadió: "Tiene que haber un tipo de protección específica para poderlas emprender, porque todavía no está muy bien definido el virus, no sabemos a qué nos enfrentamos. Es sumamente fácil que te contagies", declaraba Gaona que, eso sí, añadió que sí que hay experiencia en España y medios forenses como para enfrentarse a patógenos de este nivel.

¿Caos, falta de medios u oscurantismo?

Entonces, "¿Por qué no se hacen (las autopsias a infectados)?" Esa era la pregunta del presentador. Gaona señaló tres hipótesis, a su juicio: "Una, que con el caos que han tenido no lo han considerado. La otra es que sí que hay medios "pero no en una cantidad suficiente como para enfrentarse a tantos casos". En tal caso, sugería, se podrían "haber tomado unas muestras representativas o estado en coordinación con los centros de anatomía patológica, y se podrían haber hecho unas cuantas". En cuanto a la tercera hipótesis, a la que quitó hierro, expuso que sería la del "oscurantismo: es decir, si no hay hipótesis, seguimos controlando los datos, de alguna manera, pero con honestidad, a mí me parece extraña. Porque incluso los chinos la han hecho", zanjó Gaona.