Marta López se enzarza en el 'Deluxe' con María Patiño: "La que tiene cara de p***, lo es" Ecoteuve.es 10:47 - 26/04/2020 0 Comentarios

La ex gran hermana advierte de informaciones sobre Alexia Rivas que pueden ver la luz

María Patiño ha defendido con uñas y dientes en el Deluxe a su colaboradora de Socialité, Alexia Rivas, ante las acusaciones de Marta López. Aunque sí ha admitido que no le gusta "cómo lo está gestionado, me ha mentido".

Un refrán popular ha sido la gota que colmó el vaso para que la periodista María Patiño saliera a defender, alterada, a su reportera Alexia Rivas, atacada por Marta López.

Lea también: Marta López descubre en directo en el Deluxe más infidelidades de Merlos: "Soy la cornuda de España"

La cita no tan célebre se la ha soltado Marta López a María Patiño, provocando una fuerte discusión a costa de la vida amorosa de Alexia Rivas y de si tiene ganas de fama por eso o no.

"La que tiene cara de p***, lo es"

"Según San Andrés, la que tiene cara de p***, es que lo es", ha asegurado la ex gran hermana en referencia a la colaboradora de Socialité, un refrán de mal gusto que no ha tolerado María Patiño, jefa de Alexia en Socialité.

"No me gusta que se esté dejando a Alexia como a una tía que quiere la fama y se tira a todos los famosos".

A Patiño, le "toca las narices" que se esté "pasando por alto" al que, según ella, es el verdadero responsable del lío y las infidelidades: Alfonso Merlos.

"Ha podido estar con quien quiera, pero hasta el momento, no ha sacado un beneficio económico", ha asegurado la presentadora.

"Mucho cuidadito con lo que pueda salir"

"No es verdad", ha respondido López. "Ten mucho cuidadito con todo lo que pueda salir. Me han llegado informaciones, pero no me interesa...", ha gritado la colaboradora López a la periodista María Patiño, en un tono amenazante.

"No me gusta. Me ha mentido"

"No me gusta cómo lo está gestionado, me ha mentido esta mañana, pero con independencia de eso, si ha estado con 3.000 tíos, no tiene nada que ver", ha sentenciado María Patiño.