Cayetano Rivera, a Piqueras: "Los antitaurinos no son animalistas"

Polémicas palabras en 'Informativos Telecinco' sobre cómo afecta la crisis del coronavirus al mundo del toreo

Cayetano Rivera Ordóñez, uno de los toreros más conocidos de nuestro país, estuvo la pasada edición de Informativos Telecinco explicándole a Pedro Piqueras el miedo que siente por las posibles consecuencias que va a tener en el mundo del toreo el estado de alarma provocado por el nuevo coronavirus: "Los animalistas tendrán la oportunidad de adoptar a muchos toros", aseguró.

El torero dice temer por la vida y futuro de las reses que hay en España.

"Me hablan de que van a tener que deshacerse del 30 ó 40% de la ganadería. Estamos hablando de miles de toros que van a ir al matadero", afirmó.

"Van a ir al matadero... sin pasar por una plaza de toros sin tener la oportunidad de salvar la vida a través de su fuerza, de su nobleza, de su embestida, que son para lo que son criados", comentaba aquejado el matador.

Su intervención, que se volvió viral en redes por la polémica, terminó con un mensaje para los animalistas. "Si están por la labor van a poder adoptar muchos toros y que se los lleven a casa".

Pedro Piqueras le cuestionó sobre el futuro de la tauromaquia en España al diestro: "¿No teme que esta situación, unida a este ambiente antitaurino, pueda ser una herida de gravedad para el mundo del toro?"

"Los antitaurinos no son animalistas"

El torero contestó con unas palabras que caldearon más aún el ambiente: "Los antitaurinos no son animalistas. Los animalistas que se preocupan por el toro no son antitaurinos, simplemente no les gustan las corridas de toros. En ese sentido, estoy tranquilo, confío mucho en nuestro momento y creo que es nuestra obligación para paliar la situación que tenemos, pero el mundo del toro seguirá, y así lo espero".