Los nutricionistas, contra Telecinco por una polémica imagen de 'Ya es mediodía' Ecoteuve.es 25/04/2020 - 11:56 0 Comentarios

El programa recomendaba rebozados, san jacobos y otros platos no saludables

El conocido Carlos Ríos, uno de los impulsores del movimiento nutricionista conocido como realfooder, ha sido muy crítico en Instagram. También en Twitter otros nutricionistas han cargado contra los consejos que han dado en el espacio Ya es mediodía, presentado por Sonsoles Ónega.

El programa ha indignado a las redes y expertos de la nutrición en concreto, ya que han dado una serie de recomendaciones "para recuperar el peso perdido" tras haber padecido Covid-19, la enfermedad producida por el nuevo coronavirus SARS-Cov-2.

Lea también: Sonsoles Ónega pone contra las cuerdas a Irene Montero al preguntarle por el jardín

El encargado de leer las recomendaciones ha asegurado que "hay que comer mucho pan" y "postres con cantidades generosas de nata, galletas, frutos secos, miel o cacao". Algo que, según el programa, y siempre según el programa, "recomiendan nutricionistas y endocrinos".

Han recomendado rebozados

Además, el colaborador ha señalado que en la cena es "fundamental" comer piezas de carne y pescado de 150 gramos "y dos huevos siempre". También ha asegurado que, además de beber mucha agua y comer legumbres, hay que "cocinar rebozados" puesto que "están permitidos".

También san jacobos y croquetas

"Es decir: un buen san jacobo o unas croquetas como Dios manda", ha finalizado el colaborador del programa.

Estas recomendaciones han indignado a varios nutricionistas, que han desgranado por qué lo que se dice en Ya es mediodía es contraproducente.

Carlos Ríos, creador del movimiento realfooder, que busca ingerir alimentos menos procesados, ha compartido en Instagram un post desmontando estas recomendaciones "sin ninguna evidencia científica".

Críticas a decir que se coma de 6 a 10 veces al día

"¡Comer de seis a ¡diez! Diez puñeteras veces al día. No da tiempo a comer tantas veces, tendríamos que dejar de aplaudir a las 20:00 porque estaríamos comiendo nuestra octava ración de galletas con nata. Es probable que la pérdida de olfato y gusto pueda disminuir el apetito, pero eso no justifica estar todo el día comiendo. No es saludable para nuestro sistema digestivo", ha señalado Ríos.

Despropósito sin evidencia científica

Sobre comer nata, galletas o miel, Carlos Ríos también arremete: "En lugar de ultraprocesados proinflamatorios que empeoran nuestro sistema inmune, recomendaría más pescado y frutos secos".

Sobre los rebozados, el nutricionista ha sido tajante: "Rebozados... sí y un san jacobo para el listo que ha decidido poner este despropósito".

Ver esta publicación en Instagram Estas son las recomendaciones que da Telecirco a millones de espectadores para "dieta por infección de COVID 19". Sin ninguna evidencia científica que lo respalde recomiendan: - - Comer de 6 a... ¡10! 10 PUÑETERAS VECES AL DÍA, no da tiempo a comer tantas veces, tendríamos que dejar de aplaudir a las 20:00 h porque estaríamos comiendo nuestra octava ración de galletas con nata. Es probable que la pérdida de olfato y gusto pueda disminuir el apetito, pero eso NO justifica estar todo el día comiendo. No es saludable para nuestro sistema digestivo. - - Nata, galletas, miel?? Alguna razón en especial? En lugar de ultraprocesados pro inflamatorios que empeoran nuestro sistema inmune, recomendaría más pescado y frutos secos por el omega 3 antiinflamatorio, vegetales frescos, en conserva o congelados para cargar de antioxidantes al cuerpo. Para aumentar palatabilidad (apetencia) usaría algo de crema de frutos secos, más purés de verdura, utilizar nuestro maravilloso aceite de oliva virgen extra. Dátiles para endulzar algún yogur natural o kéfir, ambos son probióticos y mejoran nuestra microbiota. Abusar de arroz y pasta en momentos de baja actividad física tampoco es recomendable. - - Beber mucha agua también se lo sacan de la manga. Ni mucha ni poca, la que necesites. Puedes tener una botella con agua visible por si quieres recordarte beber agua, pero no fuerces a beber más de lo necesario. - - Rebozados... sí y un sanjacobo para el listo que ha decidido poner este despropósito. - - Mi recomendación para estar más saludable en el confinamiento: Reduce la exposición a la TV. No te van a contar la verdad, te van a contar lo que ellos quieren, lo que les han pagado o el sensacionalismo que quieran venderte. Infórmate en fuentes oficiales y de forma concreta. No me cansaré de repetirlo, desde hace años no veo la TV como entretenimiento ni tampoco las noticias. Desde entonces mi bienestar, tiempo y calidad de vida han mejorado. Y no por ello estoy menos informado. Ánimo a todos ???????? Una publicación compartida de Carlos Ríos (@carlosriosq) el 24 Abr, 2020 a las 6:15 PDT