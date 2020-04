Iker Jiménez y Carmen Porter anuncian acciones legales: "Vendrá la batalla judicial" Ecoteuve.es 18:12 - 25/04/2020 0 Comentarios

Los periodistas aseguran que llevan sufriendo años una campaña en su contra que se ha intensificado

Iker Jiménez y Carmen Porter han dicho basta tras años de recibir "injurias y calumnias" y aseguran que han emprendido acciones legales y que algunos ya han recibido la notificación de su abogado. El presentador de Cuarto Milenio, contundente, ha asegurado que estos ataques no va a salir "gratis". "Una cosa es la opinión, y otra, el insulto y la calumnia".

Iker Jiménez y Carmen Porter llevan semanas analizando en Milenio Live todas las informaciones relacionadas con el coronavirus. Lo hacen, por cierto, con mucho éxito tras quedarse sin programa en Mediaset, cuyas grabaciones están paralizadas por el coronavirus.

Este viernes, Iker Jiménez y Carmen Porter charlaron con el doctor José Miguel Gaona y el doctor Tomás Camacho, así como con el pediatra David Andina. Uno de los temas que abordaron tienen que ver con las autopsias que no se están haciendo a los muertos por coronavirus.

Lea también: El doctor Gaona, colaborador de Íker Jiménez, explica si el agua es un posible vector de transmisión del coronavirus

¿Por qué no se hacen autopsias en España?

"Sin autopsias no podemos saber qué lesiones provoca el virus, por qué lo hace y qué tratamientos podemos seguir. Es importante no depender de autopsias extranjeras", explicó el doctor Cabrera a través de un vídeo que emitió Iker Jiménez. El presentador preguntó por esto asunto al doctor Gaona.

"Una autopsia es como un libro abierto", dijo el experto, que detalló de qué forma se hacen las autopsias de forma segura. "Hay algo que se me pierde aquí", apuntó Iker, que no entendía por qué no se hacen autopsias.

Lea también: Iker Jiménez enseña el laboratorio de Wuhan y muestra patentes del coronavirus

"O dentro del caos no lo han considerado, o tienen trajes pero no en cantidad como para poderse enfrentar a tal cantidad de gente", explicó Gaona. "Pero podría haber hecho unas cuantas. La tercera hipótesis es la del oscurantismo, pero eso a mí me parece extraño", apuntó.

"Una cosa es la opinión, otra, el insulto y calumnia"

Al final del programa, Iker Jiménez y Carmen Porter hicieron referencias a ataques que han recibido a lo largo de los años y que ya no están dispuestos a soportar. Además, hicieron referencia ala defensa fiel que siempre reciben de sus seguidores en las redes sociales, a los que calificaron de "familia".

"Una cosa es la opinión, otra, el insulto y la calumnia... La opinión, que diga quien quiera lo que quiera, para eso somos periodistas, y llevamos años y años que nos da igual. La calumnia y la difamación es diferente. Cuando el público milenario, sin ganar nada -hay muchos clásicos y otros que se incorporan- sienten, que no es a Íker o a Carmen, sino que se meten para mal con este concepto de lo que hacemos, no lo soportan y van como si fuera Atila y los hunos y yo os puedo decir de estructuras que han recibido esa ola. No personas, estructuras, que han dicho, '¿Pero con quién os habéis metido?' Pues os habéis metido con una gente que considera esto como algo suyo. ¿Por qué lo considera suyo y es distinto? Porque nos gustan los mismos temas, pero, por encima de todo, nos gusta esa emoción auténtica, porque, precisamente, la distancia de los medios es la que es, y esto es otra cosa. Gracias por todo vuestro apoyo".

Lea también: Camiones nocturnos en Madrid con muertos: el último tema "tabú" del coronavirus

"Batalla judicial con nuestro abogado"

"Una primera batalla en las redes, luego vendrá la batalla judicial que tendrá que librar nuestro abogado", añadió Carmen Porter. Iker explicó su cambio de actitud, de no atender a esos ataques a actuar legalmente.

"Durante 20 largos años yo he mantenido una cosa que me ha ido muy bien en la vida, o considero yo que me ha ido muy bien, que es no hacer ni caso, no meterme en el fango, con la gente que insulta, que dice... Para eso están las redes de la libertad. Yo he estado antes y después de las redes, he sabido lo que son las firmas y grupos pidiendo, he sabido qué es contar mentiras, que manipulen... ¿Que me he equivocado a veces? Por supuesto. Ahora, que he mentido, conscientemente, nunca, y se puede demostrar", explicó.

"Se acabó esa especie de 'que digan lo que quieran'. Una cosa es opinar con toda la crítica que uno quiera y otra, la calumnia, difamación y lo que tú puedas probar. Y yo no voy a perder ni un segundo, ni un minuto, ni una energía, porque los buenos amigos me dicen 'no gastes energías'", ha afirmado el periodista vasco sobre el cambio de rumbo.

"Asumes lo que has hecho"

El presentador de Milenio Live, además, desveló que algunos de esos difamadores habían sido amigos suyos a los que les había ayudado incluso económicamente, pero que le han traicionado: "Yo lo que hago es ver por qué hay ciertos movimientos o cosas, muy tipificados, que durante mucho tiempo, algunos durante años, han calumniado y difamado. Pues mira, ahora es mi momento. Algunos de ellos ya han recibido la comunicación [de su abogado]. Ahora tú asumes lo que has hecho. He tenido amigos que me han traicionado, algunos, de formas muy tremendas. Con acusaciones terribles, que yo he ayudado personal y económicamente, son un grupo. También ha habido grupúsculos de personas más mediocres, con menos currículum que los que han estado aquí, que han hecho campañas y está muy bien, porque es su rol", ha relatado.

Lea también: "Parece que no nos han contado la verdad": las dudas de Iker Jiménez sobre el origen del coronavirus en China

Iker Jiménez se dirigió a sus seguidores, que siempre le defienden de los ataques que sufre. "No tenéis que ser vosotros los que os peleéis con nadie". Carmen Porter, por su parte, ha agradecido el apoyo de la audiencia: "Que la tribu salga a defendernos, se lo agradezco, por qué tiene que callarse la gente. Tienen tanta categoría y educación, chapeau por ellos, he hecho un montón de amigos, no entiendo mucho cómo se bloquea en las redes y ellos me van diciendo lo de las campañas y se lo agradezco".