Las bromas de Jorge Javier sobre la pillada de Alfonso Merlos: "Él está con su camisa pero, ¿qué lleva debajo?"

'Sálvame' arroja luz sobre la escena protagonizada por el tertuliano de televisión

Sálvame ha dedicado buena parte de este viernes al asunto más comentado en redes sociales: la pillada a Alfonso Merlos mientras intervenía en el programa de Javier Negre Estado de alarma, en el que se colaba una chica semidesnuda por detrás.

El programa ha cebado la información hasta que María Patiño ha entrado mediante videoconferencia desde el sofá de su casa confirmando que la joven es la reportera de Socialité Alexia Rivas.

"He decidido no hablar de momento con ella, pero si sé qué tipo de relación tiene. No está pasando por su mejor momento", ha dicho posponiendo al espectador a la emisión de este sábado: "Alexia hablará mañana".

Antes de esto, Jorge Javier y el equipo de colaboradores han jugado, con mucha guasa, a adivinar quién podría ser esa chica. En tono de broma, han apuntado que podría tratarse alguien del "servicio".

Pero el presentador ha ido más allá insinuando, en tono de broma, lo que esconde Merlos fuera de plano: "El está con su camisa, pero qué lleva debajo?". "¿Sabemos si el trabajo de reportera lo alterna con una empresa de catering a domicilio?", ha preguntado Jorge, entre risas, a Patiño.