La sutil indirecta de Ana Rosa a Alfonso Merlos tras su polémica pillada con una chica

La presentadora reaparece en Telecinco para aclarar cuál es su estado de salud

Ana Rosa Quintana ha conectado desde su casa con su programa de Telecinco mediante videoconferencia para contar cómo está de su faringitis, que le obligó el miércoles a irse en pleno directo.

En un momento dado, la presentadora ha lanzado un sutil dardo a Alfonso Merlos por su pillada mientras intervenía en Estado de alarma con Javier Negre, en el que una chica apareció por detrás. Todo ha sucedido después de que Ana Rosa enseñara a cámara a su perro Harry.

"Si pensabas que no se iba a colar nadie... pero se ha colado el pequeño Harry", han comentado desde plató a lo que una muy pilla Ana Rosa ha provocado la risa entre sus colaboradores señalando lo siguiente: "Pero, pero... bueno no, no iba a decir nada...".

Ana Rosa: "A veces pasan personas por detrás"

"¡Adelante, adelante Ana!", insistían. "¡No nos dejes así!". "Patricia, lo tuyo fue una monada. Tendrías que haber dejado a la niña allí sentadita, calladita, que es más buena que", ha dicho Quintana sobre el traspiés de Pardo con su hija el pasado viernes.

"En las casas hay vida y a veces pasan personas por detrás, qué quieres que te diga", ha terminado afirmando Ana Rosa en clara referencia a lo ocurrido con Merlos, aunque sin mencionar su nombre.