"¿Van a salir a pasear el domingo o con el jardín les vale?": Sonsoles Ónega desconcierta a Irene Montero

El vicepresidente Iglesias admitió que tenía "mucha suerte" por la casa que tenía

La presentadora reprocha la "incertidumbre" que genera el Gobierno con sus cambios

Irene Montero ha reaparecido en televisión con Sonsoles Ónega tras dar negativo en coronavirus tras más de 40 días en cuarentena. La ministra de Igualdad ha respondido a las preguntas de la presentadora, muchas de ellas relacionadas con la descoordinación del Gobierno, que esta semana se rectificó a sí mismo con la salida de los niños a la calle.

"¿Fue un error comunicación o de gestión? Porque lo de los bancos y supermercados era más difícil que lo del paseo...", ha espetado Ónega a Montero en Ya es mediodía: "Hay que se humildes, hubo un error de comunicación", ha admitido la ministra. "Al ciudadano le genera incertidumbre escuchar una cosa y la contraria. Ahora ingreso mínimo vital, ahora no, ahora supermercado, ahora paseo...", ha criticado la presentadora.

Sonsoles Ónega también ha preguntado a Montero sobre la organización de su familia durante el tiempo en el que ella ha estado contagiada, teniendo en cuanta que su pareja, Pablo Iglesias, es el vicepresidente del Gobierno y sí ha salido a trabajar a pesar de que viven en la misma casa.

"Ya estábamos acostumbrados, con tres hijos, a tener una organización milimétrica. Ahora más. Somos unos privilegiados porque tenemos ayudas que otra mucha gente no tiene", ha reconocido la ministra.

"¿El domingo van a salir a pasear o con el jardín les vale?"

De hecho, Pablo Iglesias admitió hace unos días en el Congreso que tenía "mucha suerte porque tengo jardín en mi casa para sacar a mis hijos y soy consciente de que millones de familias en este país están teniendo a los niños en pisos de 40, 50 o 60 metros".

Este comentario ha servido a Sonsoles para hacer otra de las preguntas. "No se me ocurriría hablar de su jardín si no lo hubiera mencionado el vicepresidente en sede parlamentaria: ¿El domingo van a salir a pasear o con el jardín les vale?", ha lanzado la periodista.

Montero ha respondido a un tema anterior que se le había quedado en el tintero y, más tarde, sí ha contestado a Sonsoles. "No sabemos la agenda de trabajo que tenemos para el domingo, pero lo veremos. Siempre tratamos de proteger la intimidad de nuestros hijos y por eso tomamos muchas de las decisiones que hemos tomado en familia. Veremos la agenda y la disponibilidad de tiempo, siempre garantizando su derecho a tener un día a día lo más saludable posible", ha explicado.

En otro orden de cosas, durante la conversación también ha salido el tema del ingreso mínimo vital, que Montero ha defendido con firmeza. "Apruébenlo, que lo están retrasando. Lo anuncian y tardan en aprobarlo", ha dicho Sonsoles Ónega. "Anuncien y aprueben, anuncian y aprueben. Esa fórmula es infalible".