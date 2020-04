Agua y coronavirus: el doctor Gaona, colaborador de Iker Jiménez, analiza si hay relación Ecoteuve.es 16:13 - 24/04/2020 0 Comentarios

El experto arroja luz sobre las últimas noticias: "Podemos tomar agua del grifo sin problema"

Gaona sí habla de un estudio francés sobre el agua de riego, que ha sido prohibido

Muchas son las especulaciones que hay en torno al nuevo coronavirus, lo que genera bulos y desinformaciones que pueden llegar a ser casi tan peligrosas como la pandemia. Por eso, el psiquiatra José Miguel Gaona, habitual colaborador de Iker Jiménez en Cuarto Milenio, ha intentado despejar las dudas sobre la seguridad del agua corriente, respecto a las informaciones sobre diversos estudios. Además, ha lanzado una advertencia a las autoridades sobre el agua de riego, no potable.

El doctor José Miguel Gaona ha comenzado su último de La reunión secreta recordando a Hans Berger, el primer neurofisiólogo en hacer un electroencefalograma, que fue vilipendiado por la comunidad científico-sanitaria de la época al ser un disidente, un aspecto que Gaona ha destacado como motor de la ciencia para avanzar.

También ha recordado que no siempre lo oficial lleva razón, rememorando que, por ejemplo, Descartes era defensor de la teoría de la generación espontánea. "Afortunadamente tuvimos a los Darwin y a los Einstein que en su día llevaron la contra". Se podría entender como una pulla velada a los críticos con el tratamiento informativo que se ha dado en Cuarto Milenio.

Partículas de otros coronavirus en el agua

Esa fue la introducción sobre informaciones que podrían relacionar el coronavirus con el agua, tras una noticia sobre el agua de París y sus análisis, que revelaría trazas de microorganismos. Ya hace unos años, como ha relatado Gaona, un artículo de la Universidad de Arizona revelaba que otros tipos de coronavirus, no con el actual, relacionados con los felinos, no con humanos, podían vivir una veintena de días en el agua, e incluso 100 días a 4 grados.

"Los virus que se han encontrado en París ha sido en el agua no potable, de riego, el agua que se utiliza para parques o limpiar las calles. Viene del Sena y del Sena y de otro canal". En ese agua que, repite, no es para el consumo humano, había unas 1000 partículas por litro, y lo preocupante sería con unas 3000 a 5000 partículas por litro.

Además, el facultativo ha recordado que las noticias viralizadas sobre este tema en diarios como Le Fígaro hablan de partículas, no de virus. De ahí que no se pueda hablar de transmisión.

"Por vía oral no se transmite el nuevo coronavirus"

La llegada de esas partículas al agua ha sido a través de heces y demás fluidos corporales humanos que han acabado en los canales y ríos, según cuenta Gaona. Por otro lado, el doctor tranquiliza afirmando que los virus normalmente no se reproducen en este tipo de entornos, sino que necesitan materia orgánica para ello.

También ha hecho hincapié en que los virus no se reproducen en ese entorno. "Necesitan células para replicarse. Que anden sueltos no sería especialmente preocupante", explica. "Además, la propia OMS ha recordado que hoy por hoy, por vía oral, no se contagia" el Covid-19.

Beber agua del grifo es seguro hoy por hoy

Por último, el médico ha recordado que beber agua del grifo sigue siendo seguro ya que el agua potable pasa por distintos procesos de desinfección con mecanismos como la ozonización y cloración, además de tener el agua potable unos filtros con más poder de criba que la no potable destinada al riego. "Podemos tomar agua del grifo sin problema".

Advierte sobre el agua de riego a las autoridades

El profesor Gaona, sin embargo, sí lanza una advertencia a las autoridades. "Deberíamos darles un toque a ver si han hecho un estudio parecido en España, que supongo que no". Y ha recordado que París "ha suspendido la utilización del agua de riego para hacer la limpieza de las calles por si acaso, como una prevención más. Con estas mangueras provocamos un aerosol que podría generar, aunque muy ligeramente, un potencial contagio. Esperemos que estén tomando las medidas para que esto no ocurra".

"Hay que tomar mediciones y tomar precauciones, como han hecho los franceses, pero no hay que llevarse las manos a la cabeza ni que nos quite el sueño hoy por hoy", ha concluido.