"Un cafre no deja de llamarme": el enfado de Chicote, víctima de un boicot en su videollamada con Pablo Motos

'El hormiguero' tuvo que cortar antes de tiempo la entrevista con el cocinero

Alberto Chicote vivió una situación un tanto desagradable este jueves durante su videollamada con Pablo Motos en El hormiguero. La conexión con el cocinero se interrumpió en numerosas veces porque alguien le estaba llamando de forma constante.

"Perdonadme pero es que hay algún cafre que no hace más que llamarme cada tres minutos. Lo siento mucho, ya le he colgado como cuarenta veces", dijo cabreado el chef de Atresmedia, que advirtió: "Me dan ganas de decir el número a ver si le freímos el móvil".

"¡Dilo, dilo!", le animó Trancas desde el plató, a lo que Motos señaló: "No hace falta. Llámale ahora y le das un recado". "¿Le digo algo de vuestra parte?". "Lo más feo que se te ocurra", apostilló el presentador.

Pese a los cortes, ambos prosiguieron la conversación hasta que Motos dijo basta cortando la entrevista antes de tiempo: "Alberto te vamos a dejar porque me estoy poniendo nervioso, te mandamos un abrazo muy fuerte". "Lo lamento muchísimo, de verdad", dijo un Chite "disgustado".

La "gran preocupación" de Chicote con el coronavirus

A lo que respecta a la entrevista, Alberto Chicote manifestó su "gran preocupación" por las consecuencias del coronavirus en la restauración. "Ahora la cosa está parada, no sabemos en qué condiciones vamos a volver y es muy inquietante", dijo.

El propietario de varios restaurantes afirmó de la difícil situación que se viene una vez que el Gobierno levante el estado de alarma: "Tendremos que volver con el equipo al 100% con una facturación que, en el mejor de los casos, será del 40% y eso nos puede llevar a la ruina a todos".