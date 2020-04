"¡Vergüenza!": bronca sin precedentes en 'Supervivientes' por una prueba cargada de polémica Ecoteuve.es 24/04/2020 - 11:32 0 Comentarios

El reality, obligado a usar el 'VAR' en un duelo entre Yiya y Ana María

Aldón amenazó con abandonar tras ser descalificada en el juego de localización

El programa decidió repetir el reto y provocó la indignación de Yiya

Supervivientes 2020 vivió este jueves uno de los momentos más polémicos de la historia del reality en Telecinco. Con los sentimientos a flor de piel, y una alta y elogiable competitividad por parte de los concursantes, Ana María Aldón y Yiya protagonizaron una bronca contra el programa por las decisiones que tomó durante la prueba de localización, que esta vez venía acompañada de una pizza como recompensa.

En ella, siervos y mortales luchaban por obtener la mejor zona para vivir durante los próximos siete días. "Consiste en que un miembro de cada equipo se va a subir a la estructura que está sobre el mar y debe empujar la caja hasta conseguir tirar a su rival al agua. Las normas más importantes son no levantar las manos de la caja y, sobre todo, no apoyar el pie ni ejercer fuerza sobre el tablón que está en la base de esa caja; si no, seréis descalificados", explicó Lara Álvarez antes de comenzar a jugar.

La controversia llegó con el duelo entre Ana María y Yiya en el que la primera acabó descalificada por, supuestamente, apoyar el pie en la base de la caja. "¡No es justo!", exclamó encendida la mujer de Ortega Cano mientras Lara le informaba de que la dirección del reality iba a revisar las imágenes para así tomar una decisión justa. Mientras tanto, Jorge Javier reconocía que estaba de acuerdo con Ana María, pero la organización optó por amonestarla. "Yiya gana este duelo", anunció Álvarez.

"La explicación es que ha apoyado al pie, que es lo que no se puede hacer, ejercer presión sobre la tabla", aseguró mientras Ana María montaba en cólera abandonando la prueba entre gritos y se marchaba sola a otra zona de la isla.

Ana María: "¡Me está dando vergüenza ajena!"

"Revisad lo que queráis, en todo momento se ha dicho que no se puede pisar el tablón y yo no lo he pisado. Nadie ha explicado nada de la punta. Es injusto. No he mentido la punta, Yiya empuja y se me echa la caja encima del pie. No es justo porque yo no hago trampas ninguna y me lo tomó todo al pie de la letra", se ha defendido ante Jorge Javier, que no dudó en mojarse llevando al contraria a sus 'jefes'.

"Yo estoy viendo las imágenes y soy incapaz de entenderlo. Yo creo que tienes razón", confesó el presentador antes de darle la oportunidad a Aldón de que ella misma viera la repetición. "No me hace falta ver las imágenes, yo sé perfectamente lo que he hecho y en ningún momento he pisado el tablón", insistió la concursante, que no paraba de gritar: "¡Me está dando vergüenza ajena todo esto! ¡Esto es una vergüenza!".

El enfado de Yiya por tener que repetir el duelo

Finalmente Jorge Javier, tras ver que Yiya también había podido tocar la caja con su pierna, informó a las robinsonas que su duelo se iba a repetir ante las infracciones de ambas. La decisión enfadó esta vez a la extremeña, que no entendía por qué debía volver a jugar si ya el programa había tomado una determinación.

"Si ya estaba claramente visto, ¿por qué tengo que repetir el duelo?", preguntaba indignada al tiempo que Jorge Javier aseguraba que las imágenes eran inconclusas. "Las hemos visto 800.000 veces. En mi vida y en mis años presentado Supervivientes nunca he visto unas imágenes tantas veces repetidas y soy incapaz de decir que Ana lo ha hecho mal", justificó. Al oír sus palabras, Yiya decidió abandonar la prueba, molesta con el reality. "Que se coma ella la pizza".

Minutos más tarde, sus compañeros hacían entrar a Yiya en razón y aceptaba jugar su duelo contra Ana María. Y aunque la batalla estuvo muy reñida, fue finalmente Ana María la que acabó tirando al agua a su compañera