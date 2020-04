Elena llama "sucio" a Hugo Sierra por hablar de su exmarido y el propio padre de Adara lo defiende Ecoteuve.es 24/04/2020 - 11:23 0 Comentarios

Hugo Sierra y Elena Rodríguez protagonizaron un duro enfrentamiento en la última gala de Supervivientes. La guerra fría que han mantenido durante los últimos días explotó durante el directo y, lo que en principio era un roce por la convivencia, se convirtió en ataques personales y a gente de fuera del concurso.

Hugo reveló que el único miembro de la familia Molinero que le había apoyado siempre había sido Jesús, el padre de Adara, a quien aprovechaba para enviarle un abrazo. Respecto a Elena, dijo que había visitado a su propio nieto en tan solo dos ocasiones.

Hugo insistía en que era oportuno agradecer al padre de Adara el apoyo recibido, aunque se trataba de información del exterior.

"¡Eres un sucio! ¡Qué Sucio!"

Mientras Hugo Sierra sacaba estos trapos sucios a relucir, Elena Rodríguez no dejaba de gritar: "¡Eres un sucio! ¡Qué Sucio!".

Elena le envió un mensaje a su hija Adara, en el que le pedía que no sucumbiera a las provocaciones, que no iban a darle a Hugo más motivos para "hacer revistitas". Sin embargo, Jesús Molinero sí que ha hablado a través de sus redes sociales por alusiones. "Bien @HugoGHRV suelta lastre, pero no pares, pero de uno en uno. No como ellos que han estado toda la semana largando de ti, por detrás".

Bien @HugoGHRV suelta lastre, pero no pares, pero de uno en uno. No como ellos que han estado toda la semana largando de ti,por detrás. — Walter White ????????????JESUS MOLINERO (@Discovery4k) April 23, 2020

Con este mensaje, Jesús Molinero se proclama defensor del que fuera pareja de su hija y no es la primera vez que lanza un mensaje de apoyo a Hugo. De hecho, se ha ofrecido para enviarle un mensaje de ánimo.

Es obvio que @HugoGHRV necesita una llamada de apoyo, le veo muy decaído y necesita que alguien le levante el ánimo. Por cierto yo soy especialista en eso. — Walter White ????????????JESUS MOLINERO (@Discovery4k) April 21, 2020

Jesús Molinero también apoyó a Elena

Hace unos días, Jesús salió en defensa de Elena cuando fue motivo de burlas en redes sociales por su forma de escribir Velázquez y hueso en un test cultural. La defendió en Twitter de aquellos que arremetían contra ella por sus increíbles faltas de ortografía y fallos.