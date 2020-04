'Supervivientes': Rocío Flores, hundida, manda un mensaje a su madre tras años sin hablarse 24/04/2020 - 8:57 0 Comentarios

La concursante quiere reconciliarse con ella: "Por mí y por mi hermano"

Rocío Flores vivió una de sus noches más intensas en Supervivientes tras las peleas que ha protagonizado la última semana con José Antonio Avilés, su compañero en el reality, que le echó en cara su mala relación con su madre, con quien lleva años sin hablarse.

Rocío Flores, hundida, se rompió en directo y comenzó a llorar. "Lo más doloroso fue que me dijo que a él le daría vergüenza ser una hija como yo", dijo la joven sobre las palabras que usó Avilés para atacarla.

"Me encantaría tener relación con mi madre"

Rocío Flores habló con Jorge Javier sobre la relación con su madre, pero sin entrar en detalles. "Al igual que cuando nos dieron la noticia del coronavirus todo el mundo tenía noticias de su padre y de su madre y yo era la única que no... ¿Qué me encantaría tener relación con ella? Pues sí ¿Y que es mi madre y no la tengo? Pues es la verdad", explicó.

"Soy persona y tengo corazón. Las cosas me duelen y me encantaría tener una relación buena con mi madre como tú la tienes con la tuya ¿Qué no puedes ser? Pues no, no puede ser ¿Qué me encantaría? Pues sí, nunca lo he negado", continuó.

"Le diría que quizá estaría bien tener un acercamiento por mi parte y sobre todo por el que viene detrás mía, que yo al final soy mayor pero mi hermano se está criando sin su madre", dijo Rocío cuando le pidió que mandase un mensaje a su madre.

Jorge Javier pregunta a Rocío por su "imagen agresiva"

El presentador de Supervivientes también le preguntó por los comentarios que le hizo Avilés sobre ese "episodio" de su pasado con su madre, que ya tendría "superado".

"Me parece injusto que te persiga un acontecimiento que la gente desconoce en su mayoría y te estamos viendo como una persona con la que se puede convivir y que tiene poco que ver con esa imagen agresiva que se ha intentado vender de ti", reconoció Jorge Javier.

"Supongo que será el precio de ser hija de quien soy", explicó ella: "Llevo siete años sin saber nada de ella y se ha perdido todo de nosotros".