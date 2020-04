"Que nos digan la verdad, aunque sea horrible": la última queja de Pablo Motos sobre los dirigentes políticos Ecoteuve.es 24/04/2020 - 8:55 0 Comentarios

"Si no tenemos Norte, vamos al caos", reflexionó el presentador de 'El Hormiguero'

El permiso para que los niños salgan a la calle a partir de este domingo sigue generando comentarios en todos los sectores de la sociedad. También en los programas de televisión, como El Hormiguero.

"No ha quedado claro, y estaría bien que lo dijeran, que no deben ir a los supermercados. La gente responsable no los llevará, pero habrá gente que igual sí", se quejó Pablo Motos sobre el desconcierto que el Gobierno sembró hace unos días.

Sobre el desconfinamiento, el colaborador Juan del Val cree que "se saben muy pocas cosas del virus y se está improvisando a ver qué pasa". "El precio de 'a ver qué pasa' es muy alto", dijo Motos. "Yo creo que vamos a salir con responsabilidad porque tenemos miedo y seremos cautos", apuntó Nuria Roca.

Pablo Motos: "Si no tenemos Norte, vamos al caos"

"Echo de menos la verdad por parte de los dirigentes. Que alguien nos diga que esto conlleva un riesgo y que tenemos que asumirlo. La verdad es importante", continuó Del Val, escritor, guionista y marido de Nuria Roca.

"Eso cambiaría las cosas, el hecho de que tuviésemos a alguien que dijese la verdad, sea como sea. Si es una verdad horrible, es horrible", expuso Motos. "Pero la duda, o el intentar ablandarte la realidad, o contarte cosas porque están discutiendo políticamente si les es rentable o no -y que nadie ayuda, porque no es una cosa solo del Gobierno, ya que los otros aprietan a ver si encuentran un momento de debilidad- nos hace no tener Norte. Si no tenemos Norte, vamos al caos", reflexionó el presentador de Antena 3.

"Es una tendencia de todos los partidos. Nos tratan como si fuéramos menores de edad. Porque si nos dan una mala noticia creen que vamos a pensar que el causante es el que nos da la mala noticia", explicó Juan del Val.