'El hormiguero' regala 3.000 euros a una señora que acaba de salir del hospital tras superar el coronavirus Ecoteuve.es 23/04/2020 - 11:40

El Monaguillo sigue en racha y ya lleva entregados 24.000 euros en las últimas semanas

El Monaguillo sigue repartiendo suerte a El hormiguero. El "gurú" de la tarjeta Open Bank regaló otros 3.000 euros por octava vez consecutiva, es decir, que el que estuviera al otro lado del teléfono diera con la clave que pide el programa de Antena 3 a la primera.

La afortunada en esta ocasión fue Encarnación, una señora del barrio de Moratalaz de Madrid que contó que había estado ingresada en el hospital por coronavirus. De ahí a que la llamada fuera muchísimo más emocionante para el equipo de Pablo Motos.

"Oiga, ¿pero esto es verdad?", preguntó extrañada la mujer de 74 años ante un eufórico Monaguillo que presumió de haber repartido 24.000 euros en estas semanas. "A ver si se va a pensar la señora que ha ganado esto", dijo Motos a lo que ella soltó: "Sé que no dais tanto dinero".

Encarnación dijo que los 3.000 euros le iban a venir "muy bien después de pasar el coronavirus". "He estado muy mal unos días ingresada en el hospital, pero no quiero entristecer a nadie que este programa es para que la gente se ría y no quiero tristezas".