La gran pillada de Almeida a Andrea Levy durante una videollamada: "Fue discreto" Ecoteuve.es 23/04/2020 - 11:32

La concejala de Cultura de Madrid lo confiesa a Thais Villa en 'El Intermedio'

Andrea Levy fue entrevistada este miércoles por Thais Villa en El Intermedio. La política del PP 'entró' de forma telemática en el programa de La Sexta para contar a la periodista cómo está viviendo la cuarentena por la crisis del coronavirus.

"Te veo muy mona", destacó enseguida la colaboradora nada más ver a la concejala de Cultura de Madrid en su pantalla. Fue entonces cuando Levy aprovechó para desvelar una divertida anécdota que le ocurrió hace un mes, en el comienzo del confinamiento.

"Los primeros días los pasaba en medio pijama pero es que luego en las videoconferencias un día me pilló el alcalde y a partir de entonces tuve que arreglarme todos los días", confesó entre risas la política. "¿Te lo dijo él?", se interesó Villa en alusión a José Luis Martínez Almeida.

"Fue discreto y me envió un WhatsApp y me dijo 'No voy a pedir que te levantes porque te he visto el pijama", recordó Andrea Levy entre carcajadas antes de que la colaboradora de La Sexta le preguntara cómo está sobrellevando el no poder ir a tantos conciertos.

"Pues bailando en el salón de casa a la que puedo yo sola, como en las bodas a última hora", confesó la política, que desveló cuál es el tema que más escucha estos días. "Me pongo de todo, pero últimamente estoy muy arriba con el Agapimú de Ojete Calor y Ana Belén".