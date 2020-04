Mamen Mendizábal acorrala al número dos de Pablo Iglesias por la polémica de los niños: "Algo no me cuadra" Ecoteuve.es 22/04/2020 - 19:40 1 Comentario

La presentadora preguntó en repetidas ocasiones sobre la rectificación del Gobierno

El secretario de Estado de Derechos Sociale, no acababa de responder

Mamen Mendizábal se propuso este miércoles como objetivo descubrir "la intrahistoria" de la rectificación que llevó a cabo este martes el Gobierno para permitir desde este domingo a los niños salir a dar un paseo junto a un acompañante. Para ello, la presentadora de Más vale tarde entrevistó en directo a Nacho Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales, número dos de Pablo Iglesias.

"La decisión comunicada por Montero a mediodía se toma en el Consejo de Ministros al que entiendo que asiste telemáticamente Pablo Iglesias. ¿En ese momento no dijo nada?", empezó preguntando la periodista. "La decisión que comunicó la ministra Montero era una en la que trabajaba conjuntamente un equipo de la Dirección General de Infancia y Sanidad y que avanzó el presidente el sábado. El Consejo concreta esa decisión, a la expectativa de que una orden de Sanidad la pudiera detallar todavía más", respondió Álvarez.

Las palabras del político no convencieron a Mendizábal: "No me ha contestado a lo que le preguntaba", señaló antes de reformular su cuestión. "La ministra dijo que a la calle a acompañar a los padres a espacios cerrados. ¿Esa decisión no sale de un Consejo al que asiste Iglesias y que entiendo que si algo no le cuadra hubiera dicho algo?", insistió mientras Álvarez aludía de nuevo al carácter provisional de la medida en el momento en el que la comunicó la ministra María Jesús Montero.

"Pero la decisión que conocimos a las 3 de la tarde no hablaba de paseos. Insisto. ¿Esa quién la toma? ¿El Gobierno en su conjunto? ¿Se habla en el Consejo de Ministros? No tiene nada que ver esa al documento que tenemos hoy sobre la mesa", preguntó otra vez la presentadora. El secretario de Estado explicó de nuevo que la decisión partió del Consejo de Ministros a raíz de un documento en el que trabajaban varios equipos: "El Consejo toma unas medidas que debían ser posteriormente concretadas por Sanidad. En ese curso estábamos esta semana", declaró antes de que Mendizábal le rebatiera.

Mamen Mandizábal: "Algo no me cuadra"

"Si llevaban tiempo trabajando en ello y ese documento estaba en Moncloa desde hace una semana, ¿entonces por qué la ministra Montero habla de acompañar y no de pasear y luego Illa se ve obligado a rectificar? En todo caso, el documento que se remite al Congreso habla de acompañar y no de pasear. ¿Qué ha pasado en ese lapso de horas? Es una respuesta que no me ha dado", insistió la periodista, acorralando cada vez más al entrevistado que no terminaba de responder lo que se le preguntaba.

Nacho Álvarez invitó a trasladarle esa pregunta a Montero y recordó que el Gobierno está "reaccionando con rapidez y celeridad a una situación de crisis y confinamiento muy complicada, tomando muchas decisiones en un plazo muy breve". El secretario de Estado trataba de justificar así que las circunstancias obligaban a que las medidas que se fueran tomando evolucionasen.

Tras las palabras del representante del Gobierno, Mamen Mendizábal llegó a preguntar hasta dos veces más por qué Pablo Iglesias se desmarcaba por la noche a través de Twitter de la primera decisión tomada por el Ejecutivo, cuando él supuestamente también había participado en el Consejo de Ministros. "En medio de la rectificación, Iglesias se congratuló de que el ministro estuviera acogiendo las propuestas de Unidas Podemos. ¿Hay un Gobierno o dos?".

"No. No hay dos gobiernos obviamente, hay uno que escucha y que es capaz de tomar nota y reaccionar rápidamente. Este Gobierno es capaz de entender que hay una preocupación social importante que necesita concreción en las medidas que se han decidido tomar", defendió el representante. Mendizábal matizaba entonces que las medidas anunciadas por la tarde y las medidas anunciadas por la noche eran diferentes, no más concretas.

"Por eso sorprendió el tuit de Pablo Iglesias: ¿Unidas Podemos no alzó la voz en ese Consejo? ¿Tuvo que alzarla a través de Twitter? Hay algo que no me cuadra", decía desconcertada la periodista de La Sexta. "Unidas Podemos ha venido defendiendo y lo ha hecho a través de su portavoz, Pablo Echenique, una posición que es conocida y le puedo transmitir que hemos trabajado de la mano del equipo de Sanidad para concretar lo que salía de ese Consejo de Ministros. Eso fue lo que anuncian las autoridades sanitarias por la noche", respondió Álvarez.

"No voy a insistir, ¿pero cree que se cometió un error?", preguntó en última instancia la presentadora. El Secretario de Estado defendió entonces que "en una situación de crisis como esta, cualquier Gobierno que tiene que tomar muchas decisiones muy rápidamente puede cometer errores". "Nadie está exento de ello, pero a mí no me parece que haya sido un error, sino una situación en la que hay mucho revuelo comunicativo y necesidad de concreción. Pero la realidad es que en unos días los niños podrán salir a dar paseos a la calle. Eso es lo importante, más allá de la parte comunicativa que pueda causar mayor o menor revuelo en un momento dado", concluyó.