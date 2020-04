Jorge Javier desvela la sorprendente reacción de su madre tras ser pillado ebrio por Pilar Rubio en el Orgullo: "Me quitaba el sueño" Ecoteuve.es 22/04/2020 - 18:27 0 Comentarios

El presentador recuerda en 'Sálvame' su sonada polémica con 'SLQH'

Sálvame está integrando a marchas forzadas a Miguel Frigenti dentro de su cortijo. El joven experto en realities ha sido nombrado por el programa de Telecinco como "colaborador revelación de la pandemia". Y es que el periodista se ha convertido en tertuliano fijo del espacio por revelar el polémico insulto que lanzó Alejandra Rubio sobre Lydia Lozano en el cumpleaños de Lizz Emiliano.

Este miércoles, Jorge Javier Vázquez ha sorprendido a Miguel Frigenti diciéndole que tenía dos regalos para él en forma de vídeos comprometidos sobre su pasado. El presentador aconsejó a su compañero que le dijera a su actual pareja que no pusiera la televisión por si lo que contaran perjudicara la estabilidad de su relación.

Lea también: Jorge Javier: "Isabel Pantoja es a Aquí hay tomate lo que Terelu es a Sálvame"

En ese momento, Jorge Javier quiso recordar una sonada polémica en la que también temió la reacción de su familia: "Yo cuando me pilló Pilar Rubio en el Orgullo llamé corriendo a mi madre para decirle: Mamá, por favor, no lo veas, que me han pillado borracho", comenzó reconociendo antes de desvelar la reacción de su progenitora.

"Y mi madre me respondió: Joder, Jorge, ahora me lo dices y me da mucho morbo verlo", contó entre risas mientras Frigenti reconocía que él a eso no le tenía miedo. "Yo he salido y he visto a gente intentando grabarme con mala idea y me da igual. Por salir en televisión no voy a dejar de hacer mi vida", aseguró el tertuliano mientras Jorge reconocía que él lo pasó muy mal. "Yo soy de otra generación, a mí eso me quitaba todo el sueño. La edad ayuda a relativizar", concluyó.