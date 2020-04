"No rivalicemos con un médico en asuntos políticos": Sonsoles Ónega regaña a un colaborador por sus preguntas Ecoteuve.es 22/04/2020 - 18:20 0 Comentarios

La presentadora ha pedido "disculpas" al médico tras la intervención de Vicente Gil

Sonsoles Ónega ha tenido que mediar en mitad de una entrevista en Ya es mediodía al médico de urgencias David Andina después de que su colaborador Vicente Gil quisiera corregir una de sus afirmaciones sobre la sensibilidad de los test que detectan antivirus.

"Disculpe así, pero esto no es así", ha interrumpido el que fuese subdirector de informativos de Telemadrid, que insistía en preguntar al entrevistado por las decisiones políticas tomadas sobre la compra y el uso de esos test.

Sonsoles ha intentado reconducir el debate en el ámbito médico, aunque sin suerte. "No le vas a preguntar más a David Andina, me voy a acabar enfadando", ha reprochado a Gil la presentadora.

"Los demás, que somos periodistas, tenemos la obligación de mantener con fuentes diferentes e información de la gestión que ha hecho cada Gobierno", se ha defendido él mientras que Ónega ha pedido "disculpas" por "haberle incorporado en un debate con tintes políticos".

"Le pido perdón, no he querido molestarle. Solo quería dar mi opinión no por la parte médica, sino por parte de la gestión de otros países en este asunto", ha recalcado el colaborador después a lo que Sonsoles ha rematado: "No rivalicemos con este médico sobre asuntos políticos".