La reacción de Ferreras ante el lío del Gobierno por la polémica salida de los niños a la calle

La medida que el Gobierno tomó este martes para dejar salir a los niños a la calle -inicialmente solo a hacer la compra con sus padres- causó un aluvión de comentarios en contra casi unánime.

En televisión, lo han criticado Joaquín Prat, Ana Rosa Quintana, Pablo Motos, Cristina Pardo... incluso Antonio García Ferreras, a quien le caen palos en las redes por no ser tan duro con el Gobierno en esta crisis como sí lo fue con el PP cuando el ébola.

"Si dejas a los niños salir será para mantener la distancia social, no para que vayan al supermercado, que es un territorio de riesgo", ha dicho sobre la propuesta inicial del Ejecutivo, que fue rectificada a las seis horas.

"Produjo desconcierto", ha dicho el presentador. "El Gobierno acertó... cuando rectificó", ha añadido en Al rojo vivo. "No tenia sentido acompañar a los padres al supermercado", ha dicho más tarde el presentador, en un tono tranquilo, sin mucho énfasis.

Ha sido mucho más firme Miguel Sebastián, exministro del PSOE con Zapatero. "Ayer fue un día para olvidar. Fue incomprensible. Consiguieron que todo el mundo se enfadara y con razón", ha dicho.



Sebastián también se ha mostrado sorprendido por la cifra de nuevos contagios, que sigue en torno a los 4.000 al día. "Parece que no damos con la tecla para doblegar la curva", ha apuntado. "Me sigue faltando mucha información de lo que está pasando y sobre dónde se infectan esas personas".

Las redes sociales están siendo muy críticas estos días con Antonio García Ferreras y su labor en Al rojo vivo durante la crisis del coronavirus. La queja principal es que fue mucho más crítico con el PP cuando la crisis del ébola que con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos ahora.



Hace unos días sí criticó ligeramente el hecho de que el Gobierno no hubiera aceptado preguntas directas de los periodistas en las ruedas de prensa pero, más allá de eso, el presentador no ha sido duro con la gestión política de la pandemia. Es más, uno de sus colaboradores históricos, Antonio Pérez Henares, decidió abandonar Al rojo vivo por el tratamiento que se estaba dando a la información.



Por eso, son muchos quienes le reprochan, rescatando vídeos del pasado, cómo atizaba al Gobierno de Rajoy hace unos años. También se ha hecho viral estos días un corte de una entrevista que dio hace un año en Cope, cuando reconoció que hacía "televisión de izquierdas".

Ferreras:

Hacemos una televisión de centro-izquierdas, o de izquierdas, o progresista. No voy a engañar a la gente y voy a decir 'soy neutral, soy objetivo'. Soy rigurosamente honesto y subjetivo porque no puedo serlo de otra manera. pic.twitter.com/6qzIBQ74P9