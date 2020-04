La confesión de Bibiana Fernández: "Llevo bien la cuarentena porque viví encerrada en un cuerpo que no me pertenecía" Ecoteuve.es 22/04/2020 - 13:52 0 Comentarios

La colaboradora de Ana Rosa sorprende con su testimonio en Telecinco

Bibiana Fernández ha regresado este miércoles a El Programa de Ana Rosa, donde ha sorprendido a los espectadores con un inesperado testimonio. La colaboradora de Telecinco lanzó una reflexión en directo sobre los motivos por los que cree que está tomándose con filosofía la cuarentena por la crisis del coronavirus.

"Llevo bien el confinamiento porque soy una mujer que está acostumbrada al confinamiento porque viví la infancia y la adolescencia confinada en un cuerpo que no me pertenecía", comenzó confesando en alusión a su juventud antes de iniciar su transición de sexo.

Bibiana siguió con su discurso recordando que después de eso, vivió "confinada en un régimen que tampoco me entendía". "Cuando me hice adulta dejé de tener pareja y vivo en soledad. De todos modos y a pesar de que tengo una casa estupenda, la gente se cree que la casa viene con la felicidad y no es así, la felicidad la tienes que poner tú porque yo en la misma casa he sido inmensamente feliz e inmensamente desgraciada", ha concluido.