"Me voy a Turquía": Cepeda desvela a Broncano por qué le llaman "calvo" y acaba troleado en 'La Resistencia' Ecoteuve.es 22/04/2020 - 13:12 0 Comentarios

El concursante de 'OT 2017' habla en Movistar+ de los ataques de sus haters

Después de meses pidiéndolo a través de redes sociales, Cepeda fue invitado este martes a La Resistencia, a la que entró a través de una videollamada para ser entrevistado por David Broncano. El que fuera concursante de OT 2017 empezó su conexión diciéndole al presentador que tenía un guion sobre lo que quería hablar en el programa.

El cómico, que durante el confinamiento está haciendo un gran ejercicio de improvisación, aceptó la propuesta y abordó los temas que le proponía el gallego. Tras darle "recuerdos de parte de Roberto Leal" y confesar que no ha mantenido relaciones sexuales durante el último mes al estar sólo en su casa durante la cuarentena, Cepeda quiso explicar ante las cámaras de Movistar+ una de las bromas que más le hacen sus haters.

El cantante sacó el tema a relucir después de que dijera que pensaba que lo primero que le iban a decir los humoristas al verle era: "Cepeda calvo", uno de los insultos más arraigados en redes sociales. Broncano se interesó por esta cuestión y le preguntó por el origen del 'meme': "Es una forma que tienen los haters de insultar por redes sin llegar a insultar, si llamas calvo a alguien no es tan malo y cuando viene en masa es un poco raro", empezó diciendo.

No obstante señaló que "aunque la gente ve negativo el quedarse calvo y hay algunos a los que les queda muy bien". Fue entonces cuando informó a los espectadores de la salud de su cuero cabelludo: "Yo me pondría pelo, lo haría porque he visto el meme de mi cara sin pelo y no me gusto. No tengo cara de ser calvo. Entonces, en caso de que me quedara calvo me voy a Turquía, segurísimo", admitió.

Finalmente, Cepeda se quejó de que Borncano y sus colaboradores le habían vacilado muy poco. En ese momento, el presentador pidió al 'invitado' que iba a idear algo con sus compañeros para trolearle. Finalmente, la broma consistió en dejarle esperando (silenciado) durante 10 minutos mientras ellos tocaban una canción de despedida junto a Ingrid García-Jonsson.