El Gobierno de China llama a casa de Yibing y alarma a Pablo Motos: "Cuidado con eso, ¿eh?"

La colaboradora de Antena 3 explica las medidas en su país por el coronavirus

Pablo Motos contó este martes con la presencia de Yibing Cao, que en vez de seguir con su habitual sección en El Hormiguero, en la que cuenta algunas anécdotas de las tradiciones y culturas de China, ahora explica a los espectadores de Antena 3 cómo se está viviendo en su país la vuelta a la normalidad tras la crisis del coronavirus.

"¿Es verdad que el Gobierno de China ha llamado a tus padres para ver dónde estás tú?", le preguntó el presentador a su colaboradora: "Sí, a través de la comunidad de vivienda. Desde el principio del brote ya llamaban casa por casa para saber cuántas personas viven en cada una de ellas", empezó explicando.

Yibing contó que por ese motivo las autoridades sabían que en su casa faltaba una persona: "Estos días han llamado para preguntarles dónde estoy y si tengo plan de volver. Mi madre dice: 'Bah, esa no va a volver'. Es para controlar quién ha vuelto de fuera", matizó mientras Motos reaccionaba alarmado. "Pero han llegado a tu barrio, a tu casa... Cuidado con esto, ¿eh?", le advirtió preocupado.

Las medidas de los restaurantes en China

Acto seguido, Yibing explicó que hace unos días su padre pudo por fin quedar con sus amigos después de tres meses de confinamiento. "Iban por la calle, eligieron un restaurante en el que no había nadie y se metieron. Les tomaron la temperatura, las mesas estaban separadas y no compartían ningún plato", relató al tiempo que Motos mostraba su preocupación al saber que, probablemente no va a poder compartir las raciones de patatas bravas. "Vosotros coméis con tenedor, pero nosotros chupamos el palillo y queda más saliva", apuntó Yibing.