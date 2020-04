"No podemos seguir así, que alguien tome el control": Ana Rosa Quintana, implacable contra el Gobierno Ecoteuve.es 22/04/2020 - 9:57 1 Comentario

Muy crítica tras el espectáculo del Gobierno con la salida de los niños a la calle

"Fue una decisión ilógica, surrealista y absurda", se queja la presentadora de Telecinco

"No entiendo lo que está pasando. O era un globo sonda o es que no se aclaran"

Continúan las críticas al Gobierno por su decisión, y cambio de opinión horas después, de permitir salir a los niños solo a los supermercados y farmacias. "Yo quiero saber quién tomó la medida porque no es normal", se ha quejado Ana Rosa Quintana.

"Fue una decisión ilógica, surrealista y absurda", ha arremetido la presentadora de Telecinco. A su juicio, corresponde "a la estrategia ensayo-error que últimamente vemos en el Gobierno".

Lea también: Pablo Motos: "Sánchez e Iglesias parecen Pepe Gotera y Otilio"

"Querían que los niños fueran a todos los sitios donde se pueden contagiar", ha criticado. "No entiendo lo que ha pasado", ha dicho después de explicar cómo se sucedieron las cosas después de que el Sánchez adelantase la medida el pasado sábado. El martes el Gobierno anunció que los niños solo podrían acompañara a sus padres a hacer la compra y, por la tarde, dijo que también podrían dar paseos.

"Seguro que tiene una explicación porque, si no, sería una irresponsabilidad. De verdad... no entiendo lo que está pasando. No sé si era un globo sonda o es que no se aclaran", ha criticado la veterana periodista.

"No podemos seguir así, alguien tiene que tomar el control de esto"

En concreto, Ana Rosa Quintana no entiende cómo el Gobierno discute una medida en Consejo de Ministros, con todos sus miembros reunidos, y luego cambia de opinión. "No podemos seguir así, alguien tiene que tomar el control de esto. ¡Esto sale de un consejo de ministros donde estaban todos!", ha lamentado la periodista.

"[Sánchez] tiene que tomar las riendas. No puede permitir que se tome una decisión y se rectifique a las 6 horas", ha argumentado Quintana en su programa matinal.